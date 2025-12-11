Premio Nobel de Corina Machado, golpe directo a las narcodictaduras comunistas : PRI; “están furiosos”

La opositora venezolana, Maria Corina Machado, Premio Nobel de la Paz

El premio Nobel de la Paz otorgado a la opositora María Corina Machado es un golpe directo a las narcodictaduras terroristas y comunistas que oprimen, que encarcelan y matan, aseguró el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

“Es un repudio frontal a los regímenes criminales que se sostienen a base de represión y alianzas con el crimen organizado”, recalcó

El dirigente tricolor aseveró que no le sorprende que las narcodictaduras terroristas y comunistas estén furiosas por este reconocimiento a la opositora del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Están acostumbradas a la impunidad, pero el mundo ya abrió los ojos. Hoy saben quiénes defendemos la democracia y quiénes se han vendido al crimen organizado”, aseveró

Luego de que la presidenta, Claudia Sheinbaum evadió pronunciarse sobre este Premio a la opositora del régimen de Nicolás Maduro, el líder del tricolor insistió en que este reconocimiento es para quienes enfrentan gobiernos del terror y no se arrodillan.

“ Para quienes no nos arrodillamos ante el poder del crimen. Para quienes denunciamos, con nombre y apellido, a las narcodictaduras terroristas y comunistas de América Latina”, aseveró

Alito advirtió que “ lo que vive Venezuela también lo vive México”.

“Aquí también hay persecución política, aquí también hay sumisión al crimen organizado, aquí también el gobierno está podrido hasta el fondo”, sostuvo

La batalla –agregó--está clara: de un lado, quienes luchamos por la paz, la libertad y la justicia; del otro, los que gobiernan con miedo, violencia y complicidad con el crimen organizado.

Moreno celebró el reconocimiento a María Corina Machado porque representa el coraje, la resistencia, la verdad. Porque su lucha es espejo de la nuestra. Porque su voz incomoda a los tiranos, como la nuestra incomoda al régimen de Morena.