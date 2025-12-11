Profeco presenta precios mínimos y máximos en limón, naranja y plátanos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de su herramienta Quién es Quién en los Precios, informa, con el propositito de contribuir a la economía familiar, los precios mínimos y máximos de la naranja, el limón y el plátano.

Limón

El limón ayuda a la producción de glóbulos blancos que combaten las infecciones y fortalece el sistema inmunológico. Además, mejora la digestión, aunque se recomienda consumirlo con moderación para que no se dañe el esmalte de los dientes y para evitar la acidez estomacal.

De acuerdo con el monitoreo que se llevó a cabo del 1 al 5 de diciembre, el precio promedio de limón agrio con semilla fue de $30.32 el kilo. El precio mínimo de esta variedad de limón se encontró en la Central de Abastos, alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, a un precio de $12.00 pesos el kilo.

Mientras que el precio máximo se registró en un total de $50.00 pesos el kilo, en el mercado público Sánchez Pascuas, en Oaxaca, Oaxaca.

Limón agrio sin semilla

El precio promedio para dicho tipo de cítrico fue de $27.88 pesos el kilo. El más bajo, de $8.00 pesos, se encontró en el Mercado de San Francisco, en Campeche, Campeche.

En cuanto al precio más alto, este se ubicó en Walmart Manuel Acuña, en Guadalajara, Jalisco, a $45.90 el kilo.

Naranja

La naranja es una de las frutas más populares en México gracias a que se encuentra disponible durante todo el año. Su sabor agridulce es uno de los favoritos en los desayunos. Contiene vitamina C que es un antioxidante potente para reforzar el sistema inmunológico.

De acuerdo con el monitoreo, el precio promedio de la naranja Valencia se registró en $33.66 pesos el kilo. Con un precio mínimo de $19.90 el kilo se detectó en el Mercado Soriana sucursal La Sierra, en Chihuahua, Chihuahua.

Por su parte el precio máximo se encontró en Walmart Balbuena, Venustiano Carranza, Ciudad de México, con un costo de $64.00 pesos el kilo.

Naranja para jugo

Para esta variedad, el precio promedio fue de $29.29 pesos el kilo. El más bajo ubicado en la Central de Abastos de la Ciudad de México, se encontró a un precio de $14.00 pesos el kilo.

En el caso del precio más elevado, un total de $49.90 el kilo, se registró en Walmart Express sucursal Virreyes, Walmart Express Parques Polanco, Walmart Plaza Oriente y Walmart Express Portal Churubusco.

Plátano Tabasco

Fruta rica en potasio, vitamina B6, vitamina C y fibra, con lo que la salud cardiovascular y la digestiva se benefician. Gracias a sus carbohidratos proporciona energía y puede mejorar el estado de ánimo

El precio promedio detectado en el monitoreo para esta fruta fue de $20.26 el kilo. Por un lado el más accesible se ubicó en H.E.B. sucursal Ejército, en Tampico, Tamaulipas, con un costo total de de $9.95 el kilo.

Por el otro lado precio más elevado fue encontrado en la Central de Abasto de Guadalajara, Jalisco, a $32.00 pesos el kilo.

Para poder consultar los precios mínimos y máximos de tres mil productos, el link: https://qqp.profeco.gob.mx/, esta disponible para las y los consumidores.