Organizaciones presentarán propuestas de Reforma Electoral ante la Comisión Presidencial con acompañamiento del INE

Instituto Nacional Electoral (INE) (EFE)

El próximo lunes, organizaciones civiles, asociaciones especializadas y actores del ámbito electoral entregarán formalmente sus propuestas de Reforma Electoral a la Comisión Presidencial encargada del tema, encabezada por Pablo Gómez. La presentación contará con el acompañamiento de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

De acuerdo con el INE, la participación del Instituto forma parte de un ejercicio de interlocución institucional establecido desde la creación de dicha comisión, con el fin de ordenar y canalizar las aportaciones provenientes de distintos sectores de la sociedad. El objetivo es que estos planteamientos lleguen de manera directa y en un formato técnico y plural a las autoridades responsables de analizar posibles cambios al sistema electoral.

El organismo electoral precisó que no está presentando una iniciativa propia de reforma ni asumiendo funciones que corresponden al Poder Ejecutivo o al Legislativo. Su intervención —señaló— responde a su carácter de institución autónoma y a su papel como facilitador para que organizaciones y colectivos puedan hacer llegar sus diagnósticos y propuestas dentro del marco legal vigente.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei ha insistido en que el acompañamiento busca garantizar la inclusión de voces diversas y promover un debate informado. Según explicó, las propuestas integran experiencias locales, estudios especializados y observaciones derivadas de la operación cotidiana de los procesos electorales, con la intención de fortalecer el sistema democrático y los derechos político-electorales de la ciudadanía.

El INE afirmó que, con este ejercicio, refrenda su disposición a colaborar de manera institucional, sin invadir competencias, y aportar información técnica que permita que el proceso de discusión sobre la reforma se lleve a cabo con transparencia y pluralidad.