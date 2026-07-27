Domina Morena preferencias en Baja California

Por cual partido votar Se levantaron 400 encuestas vía telefónica del 6 al 11 de julio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Baja California. La muestra se generó a partir de números telefónicos aleatorios fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.9%. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy. Coordinador de encuestas: Carlos Olivares Plata.

Morena domina preferencias en Baja California rumbo a la elección de gobernador del 2027, así lo registra una encuesta patrocinada y realizada por el periódico La Crónica durante este mes de julio. El estudio muestra que el 36 por ciento de los electores se identifica con Morena y el 40 por ciento votaría por Morena. Además, en los careos, Morena mantendría el primer lugar en tres de cuatro escenarios analizados.

Aunque como partido refleja resultados positivos, su gestión de gobierno enfrenta opiniones divididas. El 63 por ciento de los bajacalifornianos señaló que la violencia, el crimen y la inseguridad son el principal problema a resolver en el estado, el 15 por ciento sostuvo que son las vialidades, el 10 por ciento la corrupción y el 5 por ciento la economía y los empleos.

Problemas en Baja California Se levantaron 400 encuestas vía telefónica del 6 al 11 de julio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Baja California. La muestra se generó a partir de números telefónicos aleatorios fijos y móviles.

El sondeo muestra un respaldo al partido en el poder, ya que el 46 por ciento prefiere que Morena continúe gobernando el estado. Sin embargo, el 43 por ciento desea un cambio de partido, aunque las oposiciones partidistas lucen débiles y fragmentadas, sin capacidad de aglutinar esa inconformidad. Las preferencias por el PAN son de 9 por ciento, por el PRI de 5 por ciento, por Movimiento Ciudadano de 8 por ciento y por el partido local PES de 2 por ciento.

Que partido gobernaría el estado de Baja California Se levantaron 400 encuestas vía telefónica del 6 al 11 de julio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Baja California. La muestra se generó a partir de números telefónicos aleatorios fijos y móviles.

En la lucha interna por la candidatura a gobernador de Morena, Julieta Ramírez Padilla lleva la delantera al sumar 28 por ciento de preferencias; la siguen Ismael Burgueño Ruiz con 16 por ciento, Jesús Ruiz Uribe con 15 por ciento, Monserrat Caballero con 10 por ciento, Fernando Castro Trenti con 5 por ciento y Evangelina Moreno Guerra con 1 por ciento.

Gobernador de Morena Se levantaron 400 encuestas vía telefónica del 6 al 11 de julio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Baja California. La muestra se generó a partir de números telefónicos aleatorios fijos y móviles.

Morena lidera la intención de voto en tres de los cuatro escenarios; Julieta Ramírez Padilla resulta la candidata más fuerte al alcanzar el 40 por ciento de las preferencias y lograr la mayor ventaja sobre Jorge Hank Rhon del partido local PES. Por su parte, Ismael Burgueño Ruiz alcanza el 32 por ciento y Jesús Ruiz Uribe el 30 por ciento, ambos mantendrían a Morena al frente en sus respectivos careos, mientras que con Fernando Castro Trenti Morena registra el escenario más débil.

Aunque Morena se perfila como un partido claramente dominante en Baja California, la encuesta muestra que las oposiciones carecen de vigor electoral. Aun así, el nombre de Jorge Hank Rhon emerge como el factor que podría dar real competitividad a la contienda por la gubernatura.

Careos de "posibles" gobernadores para Baja California