Tamaulipas refuerza papel transformador de la obra pública

El gobernador Américo Villarreal sostuvo que, gracias a la coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Tamaulipas se consolida como uno de los principales motores del desarrollo nacional mediante proyectos que abracan infraestructura logística, carreterapero también el área educativa, de salud, entre otras, lo que hace que la entidad fortalezca su competitividad.

“En Tamaulipas hay grandes proyectos de visión nacional que, en concordancia con la Federación, se plantean y se desarrollan en proyectos de infraestructura”, señaló el mandatario durante su plática semanal en el Sistema de Radio y Televisión Tamaulipas.

Subrayó que, en coordinación con el Gobierno de México, avanzan proyectos como el tren de pasajeros Ciudad de México-Nuevo Laredo, la modernización del sistema aduanero y el impulso a los puertos de altura, además de que destacó que durante su administración se han desarrollado obras en los 43 municipios del estado en materia de agua y drenaje, escuelas, hospitales, carreteras y movilidad.

“Las peticiones no están relacionadas con buscar un beneficio personal, sino que están relacionadas con buscar un beneficio colectivo y entonces ahí nos aplicamos con especial atención”, agregó Villarreal Anaya.

El gobernador enfatizó que “afortunadamente en Tamaulipas hay muchos de estos proyectos que hemos podido trabajar con nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.

Tras subrayar que ya no ocurre como en el pasado, cuando pocas empresas concentraban la asignación de contratos de obra pública, explicó que la política de contratación busca distribuir las obras entre un mayor número de empresas locales para ampliar la generación de empleo y el impacto económico en las distintas regiones.

Tamaulipas default

En ese contexto, el gobernador se refirió a una reciente evaluación del INEGI que ubica a Tamaulipas como la segunda entidad con mayor crecimiento en la percepción de bienestar social del país: “No lo decimos nosotros, sino que son evaluaciones que se hacen a través de metodología, de encuestas de estas instituciones, y nos da mucho gusto ver que también somos uno de los estados que más ha progresado, de donde arrancamos en esta administración y en el punto en que estamos actualmente, en esta sensación de progresión en los parámetros de bienestar que se pueden brindar a una población”.

Entre las obras estratégicas desarrolladas en Tamaulipas en coordinación con el gobierno federal, resaltó la próxima construcción del Arco Carretero del Golfo de México, una supercarretera de 570 kilómetros que conectará Tampico, Ciudad Victoria y Reynosa, y que será uno de los proyectos insignia de Sheinbaum y arrancará durante el segundo semestre del año mediante un esquema de inversión público-privada.

Señaló que este proyecto carretero es el más grande que se ha generado en el país y que brindará nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo, además de consolidar la visión de Tamaulipas como un estado logístico que fortalecerá el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

Otro de los ejes prioritarios es el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. Al respecto, el gobernador Américo Villarreal destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para transformar el sistema de salud y aseguró que existe un seguimiento permanente desde el Gobierno de México.

“Nunca habíamos pulsado una presidenta que tiene tanto interés en dotar a nuestro país de un buen sistema de salud, que es un asunto que ella tiene en su escritorio todos los días”, dijo.