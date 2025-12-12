¿Volverán los bloqueos carreteros?: ANTAC amaga con nuevas protestas para la próxima semana FOTO: FRANCISCO VILLEDA/CUARTOSCURO.COM (Francisco Villeda)

“Todas las propuestas que hicimos en temas del campo fueron rechazadas. No hubo disposición en más de ocho horas de supuesto diálogo”, declaró David Estévez, presidente de ANTAC.

“En cuanto al tema del transporte, hemos tenido un acercamiento con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Quienes acordaron darnos una respuesta según los avances de nuestras peticiones. Estamos en alerta porque esta lucha pacífica apenas empieza", añadió Estévez.

¿Qué exigen los transportistas y agricultores?

Entre las principales peticiones se encuentran mayor seguridad en las carreteras, precios justos para productos del campo y financiamiento para un fondo de reserva estratégica de alimentos.

Según Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, las negociaciones se rompieron cuando el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, intentó derivar las solicitudes de los productores a otras dependencias, sin asumir responsabilidad directa para atenderlas.

La Secretaría de Agricultura propuso una nueva reunión el martes 16 de diciembre a las 12:00 horas. Rodríguez advirtió que, si no se alcanzan acuerdos, las organizaciones se movilizarán ese mismo día o al siguiente para bloquear carreteras en todo el país.

“Tenemos que defender a nuestras familias y a nuestra producción”, concluyó el líder campesino.