EU 'Pinta' su mapa de riesgo en México a horas del Mundial. (X (antes Twitter) oficial de la Embajada de EE.UU. en México)

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la Embajada de EU en México, publicó en redes sociales un aviso para los ciudadanos norteamericanos que visiten el país para ver los partidos de futbol que se celebrarán en el territorio mexicano.

Según el mapa compartido por autoridades estadounidenses, existen diversos riesgos de seguridad dependiendo de la región, por lo que asignaron diversos niveles de advertencia para los viajeros que tengan planeado ingresar a tierra azteca durante el Mundial.

¿Cuáles son los niveles de alerta que emitió Estados Unidos en México?

Estos grados de alerta se dividen en cuatro fases que van del nivel 1 al 4 y en las cuales advierten:

Nivel 1, tomar precauciones habituales

Nivel 2, considerar mayor precaución

Nivel 3, reconsiderar los viajes

Nivel 4, no viajar

A través de este comunicado se informa a los visitantes que cuentan con entradas a los partidos que se celebrarán en México que debe conocer los niveles de advertencia y reconsiderar su estadía, ya que existen zonas con altos índices de inseguridad y secuestro.

En caso de que ciudadanos norteamericanos o personas de gobierno que se encuentran en el país tengan que desplazarse, se recomienda realizar los traslados durante el día, evitando desplazamientos nocturnos.

Asimismo, recomiendan registrarse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP por sus siglas en inglés), el cual permitirá recibir alertas de seguridad durante su visita, también se les indica consultar el estatus de desaparecidos y víctimas de delitos en el extranjero.

Todo viajero deberá contar con un seguro de viajes durante su estadía en tierras aztecas y no usar taxis que no sean servicios de viaje por aplicación.

¿Qué estados de México tienen alerta de viaje de EU?

Te compartimos la lista de los estados según los niveles de seguridad establecidos por EU, incluye las tres sedes mundialistas en México:

Nivel 1

Campeche

Yucatán

Nivel 2

Aguascalientes

Baja California Sur

Coahuila

Durango

Hidalgo

Ciudad de México

Estado de México

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Veracruz

Tlaxcala

Tabasco

San Luis Potosí

Quintana Roo

Querétaro

Nivel 3

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Sonora

Nivel 4

Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

A pesar de las recomendaciones emitidas por el Departamento de Estado, México se mantiene como uno de los destinos más populares para turistas estadounidenses.