Renuncia Farid Rentería a Jóvenes Construyendo el Futuro en Quintana Roo; fortalecerá al movimiento desde otra trinchera

Farid Rentería se alista para nuevos retos

Luego de concluir su responsabilidad al frente del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Quintana Roo, Farid Rentería se alista para mantener una participación activa dentro de Morena desde otras trincheras que fortalezcan el movimiento rumbo a la consolidación del segundo piso de la transformación.

“Seguiré trabajando desde distintos espacios para contribuir al fortalecimiento del proyecto de nación, respaldando las acciones del Gobierno de México y sumando esfuerzos para consolidar el Segundo Piso de la Transformación en Quintana Roo, especialmente en Playa del Carmen” sostuvo Rentería.

Como parte de esta nueva etapa, Farid, sostuvo una reunión de trabajo con el vice coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, uno de los principales referentes políticos del movimiento a nivel nacional, para analizar nuevos proyectos y acciones orientadas a consolidar la organización territorial, fortalecer la participación ciudadana.

Esta reunión se desarrolló en un momento clave para el fortalecimiento del movimiento en Quintana Roo y particularmente en Playa del Carmen, donde la coordinación entre liderazgos, la cercanía con la ciudadanía y la organización social continúan siendo fundamentales para consolidar los avances de la Cuarta Transformación en esa entidad.

Durante su gestión, el ex funcionario federal, reforzó la presencia del programa en los once municipios del estado mediante recorridos permanentes, oficinas móviles, jornadas de vinculación y visitas a centros de trabajo.

Uno de los principales objetivos—agrega-- fue ampliar las oportunidades para jóvenes quintanarroenses a través del acercamiento con empresas, emprendedores y centros de capacitación.

Asimismo, señaló que se logró consolidar una red de colaboración entre el sector público, privado y social para incrementar el número de centros de trabajo participantes dentro del programa.

Indicó que estas acciones permitieron que miles de jóvenes accedieran a espacios para adquirir experiencia laboral, desarrollar habilidades y fortalecer sus proyectos de vida.

En ese sentido, Farid Rentería aseveró que continuará con una participación activa dentro de Morena al considerar que sus principios coinciden con los valores de justicia social, bienestar e inclusión impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy continúan fortaleciéndose bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Farid con el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar

¿ RUTA ELECTORAL?

Esta renuncia coincide con el arranque en unas semanas de los procesos internos en Morena para elegir a sus coordinadores a todos los cargos que estarán en juego en el 2027 desde gobernadores hasta presidentes municipales y diputados locales y federales.

De acuerdo a la ruta electoral aprobado por el Consejo Nacional de Morena, el proceso para elegir a los coordinadores estatales que después se convertirán en candidato de ese partido a las 17 gubernaturas en juego el 2027 comenzará el 22 de junio próximo.

Sin embargo la dirigencia nacional de Morena junto con la comisión de elecciones, siguen detallando el proceso y fechas del calendario que también establece que el 21 de septiembre arranca el proceso para elegir , las coordinaciones municipales; es decir, a quienes serán los candidatos a presidenciales municipales.

Durante su paso al frente del programa, Farid Rentería logró que alrededor de 8 mil jóvenes cuenten con capacitación y aprendizajes en el sector productivo. Tan solo en Playa del Carmen se alcanzó la integración de 1,500 jóvenes, así como en Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto, donde se siguen sumando espacios. Mientras que en otros municipios como Tulum, ya se ha cumplido la meta de vinculación.

Destacan casos de éxito como la empresaria playense, Viviana Arcos, creadora de su marca propia, orientada a la ropa de playa, quien reconoció la importancia de estas iniciativas para fomentar el crecimiento de nuevos talentos, haciendo parte al sector empresarial en la capacitación de los jóvenes.