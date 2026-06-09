Mundial 2026 EN VIVO: guerra por los palcos, advertencias de viaje desde EU... ¿y priista detrás de grupos radicales?

Caos mundialista A menos de 48 horas del inicio de la Copa del Mundo, México atraviesa por distintas dificultades. (Cuartoscuro)

Al Mundial 2026 le llueve sobre mojado… literal y metafóricamente: si no es el Estadio Ciudad de México inundado, como expuso el periodista Jose Ramón Fernandez, es la capital mexicana desquiciada por las protestas y el caos vial.

A menos de 48 horas del partido inaugural de la Copa del Mundo en la Ciudad de México, la organización del torneo y las autoridades enfrentan distintos frentes simultáneos: en primer lugar, la intensificación de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las cuales colapsaron el sur de la capital este martes 9 de junio.

Por si fuera poco, a lo anterior se le suma el nuevo episodio de la batalla legal por los palcos del Estadio CDMX, así como la polémica generada por las investigaciones que involucran a líderes normalistas de Ayotzinapa presuntamente vinculados al robo de combustible y que, según documentos oficiales consultados por CRÓNICA, habrían recibido apoyo financiero relacionado con el senador priista Manuel Añorve.

En tanto, el Gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos que planean visitar México por el Mundial a extremar precauciones debido a la situación de seguridad.

La CNTE se pone brava CIUDAD DE MÉXICO, 09JUNIO2026.- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) avanzan sobre Calzada de Tlalpan de regreso al Centro de la Ciudad de México, tras la marcha que realizaron con dirección al Estadio Azteca. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

Estados Unidos advierte sobre riesgos en México... incluida la sede mundialista de Jalisco

A dos días del arranque del Mundial 2026, el gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México y pidió a sus ciudadanos extremar precauciones debido a riesgos relacionados con el crimen, secuestros y hechos de violencia.

La advertencia mantiene distintos niveles de riesgo por entidad, desde nivel 1 (precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar), además de recomendar que los viajeros sigan las mismas restricciones de movilidad que el personal del gobierno estadounidense.

Entre las sedes mundialistas, la Ciudad de México y Nuevo León fueron ubicados en nivel 2, lo que implica ejercer mayor cautela de lo habitual.

Para la capital del país, la alerta señala la incidencia de delitos violentos y no violentos, especialmente fuera de las zonas turísticas durante la noche.

En Nuevo León, las autoridades estadounidenses advirtieron sobre robos armados, robo de vehículos y casos de secuestro registrados en algunas carreteras.

El caso más delicado entre las sedes es el de Jalisco, catalogado en nivel 3, por lo que Estados Unidos recomienda reconsiderar los viajes.

La alerta señala que en Guadalajara se han registrado enfrentamientos entre grupos criminales incluso en zonas turísticas, con víctimas inocentes alcanzadas por la violencia, además de reportes de secuestros de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales.

La entidad albergará tres encuentros del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara.

La alerta de viaje del Departamento de Estado clasifica a los estados mexicanos en cuatro niveles:

Nivel 1: Tomar precauciones normales

Campeche

Yucatán

Nivel 2: Ejercer mayor precaución

Aguascalientes

Baja California Sur

Coahuila

⁠Durango

⁠Hidalgo

Nayarit

⁠Puebla

⁠Querétaro

⁠Quintana Roo

San Luis Potosí

Tlaxcala

Nivel 3: Reconsiderar el viaje

Baja California

⁠Chiapas

Chihuahua

Guanajuato

Jalisco

⁠Morelos

⁠Sonora

Nivel 4: No viajar

Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar). Si consiguió boletos para un… pic.twitter.com/yQR7UxzOZB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 9, 2026

La CNTE paraliza el sur de la CDMX... policías evitan que maestros lleguen al Estadio CDMX

Mientras los ojos de todo el planeta se dirigen hacia México, la CNTE mantiene su paro nacional y ha advertido que intensificará sus movilizaciones durante las horas previas a la inauguración de la Copa del Mundo.

Entre las acciones anunciadas se encuentran protestas en el Centro de la capital mexicana, donde los maestros sostienen un plantón permanente, y en las inmediaciones del Estadio CDMX, sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Además del magisterio disidente, distintas organizaciones sociales, como las Madres buscadoras, organizaciones campesinas y ex trabajadores de Pemex y la CFE, también han convocado a marchas para el 11 de junio.

En total, se prevé que haya siete protestas durante la inauguración del Mundial.

Ante estos hechos, el Gobierno federal anunció medidas extraordinarias, como clases suspendidas, día de asueto para los trabajadores del sector público no esenciales y la recomendación a la iniciativa privada para implementar el trabajo a distancia, es decir, home office, con el objetivo de reducir la presión sobre la movilidad durante la jornada mundialista.

¿Qué pasa con los palcos del Estadio CDMX y por qué hay polémica por ellos?

Mientras tanto, la disputa por los palcos del Estadio CDMX sumó un nuevo capítulo.

Este martes, un juez federal suspendió la orden que obligaba a permitir el acceso irrestricto a los propietarios de palcos durante los partidos del Mundial, dejando temporalmente sin efectos las medidas cautelares que habían favorecido a los palcohabientes semanas atrás.

La resolución representa un triunfo momentáneo para la FIFA, que busca aplicar de manera uniforme las reglas comerciales y operativas del torneo.

El litigio continuará mientras se analiza el fondo del asunto, por lo que el futuro de los espacios privados durante la Copa del Mundo sigue sin definirse completamente.

Estadio CDMX CIUDAD DE MÉXICO, 07JUNIO2026.- Aspectos de las inmediaciones del Estadio Ciudad de México el marco del mundial 2026 donde personas comienzan a visitar las áreas verdes con cempasúchil y áreas pintadas de morado. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

El priista Manuel Añorve… ¿detrás de grupos radicales de Ayotzinapa?

El senador priista Manuel Añorve Baños aparece mencionado en reportes de inteligencia federal que investigan posibles redes de financiamiento y apoyo logístico a grupos radicales vinculados con la Normal Rural de Ayotzinapa.

Las indagatorias tienen entre sus principales objetivos a Jesús García Estrada, “El Coquillo”, identificado como líder del Comité de Lucha de la escuela y presunto coordinador de la fabricación y distribución de artefactos explosivos improvisados, así como a Juan Miguel Hernández Carbajal, “El Padrino” o “El Mamado”, señalado como un operador con influencia sobre sectores radicalizados del movimiento normalista.

De acuerdo con los documentos consultados por CRÓNICA, las autoridades buscan determinar el origen de los recursos y apoyos que reciben estas estructuras, entre los que se encuentran el robo de combustible y el respaldo de priistas de Guerrero,