EU emite alerta de viaje a México por inseguridad durante el Mundial de FIFA

La embajada de EU en México alerta a sus ciudades a reconsiderar viajara algunos estados del país (Omar Martínez/Cuartoscuro)

Embajada de Estados Unidos — “En México, el riesgo de viajar es elevado debido al terrorismo, la delincuencia y los secuestros. Algunas zonas presentan un riesgo mayor”, señala la embajada de Estados Unidos en el país, al lanzar una advertencia a sus connacionales, a unas horas del inicio del Mundial de FIFA 2026 .

La embajada estadounidense destaca en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, que aunque México es un destino vacacional popular, los riesgos de seguridad varían mucho dependiendo la región que visiten, los que calificó como violencia “terrorista”, delincuencia y los secuestros.

En la misma línea, la sede diplomática de EU compartió también un mapa, donde señala las sedes mundialistas y el nivel de riesgo de cada estado.

La Ciudad de México, una de las tres sedes mundialistas es consideradas por EU con un nivel 2 de riesgo y se pide “tener mayor prevención”, mientras que Jalisco fue clasificado como nivel 3, donde se exhorta reconsiderar su viaje por el nivel de riesgo.

México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar). Si consiguió boletos para un… pic.twitter.com/yQR7UxzOZB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 9, 2026

Asimismo, refiere que Sinaloa, Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, y Zacatecas son considerados el nivel máximo de riesgo con alerta 4, por lo que se pide no viajar a esos estados.

A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense de Donald Trump aseguró que en México se cometen numerosos delitos violentos e incluso “actividades terroristas”

“En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos, agresiones sexuales y asaltos. Existe riesgo de violencia terrorista, incluyendo ataques y otras actividades terroristas”, indicó.

“Debido a los riesgos de seguridad, los ciudadanos estadounidenses deben seguir las mismas restricciones que los empleados del gobierno de EU cuando viajen", agregó.

En su mensaje, la Embajada de EU en México señala que, aunque el riesgo siempre ha existido, se debe consultar la alerta de viaje antes de acudir a la zona.

Asimismo, refiere que Por su parte, Sinaloa, Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, y Zacatecas son considerados el nivel máximo de riesgo con alerta 4, por lo que se pide no viajar a esos estados.

La CRónica de Hoy 2026