Sheinbaum entrega más de 3 mil hectáreas al Pueblo Ódami: “Se hace justicia territorial”, asegura

Suman 6 mil 26 hectáreas de la Sierra Tarahumara devueltas a sus pueblos originarios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de más de 3 mil hectáreas para el pueblo Ódami, que fue despojado de sus tierras en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua.

Durante el evento, la mandataria aseguró que con ello se hace un acto histórico, ya que las y los habitantes finalmente reciben justicia territorial en el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Dicha entrega forma parte del plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara en Chihuahua.

“Estamos una vez más aquí en la Sierra, ahora con el pueblo Ódami, para entregar tierra. Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes, pero que no había sido reconocido”, aseguró.

Sheinbaum detalló que como parte de dicho plan, sumado a la entrega de títulos de propiedad, las y los habitantes de la región serán incorporados al programa Sembrando Vida para impulsar el desarrollo de las familias.

Informó que además, se atenderán, en coordinación con el Gobierno de Chihuahua, los baches; se ampliarán los centros de salud, se trabajará en el abasto de medicamentos y la construcción de la Escuela de Enfermería a un costado del Hospital de Guachochi para garantizar personal médico de la región.

Luego de escuchar a las y los pobladores del pueblo Ódami, la jefa del Ejecutivo Federal se comprometió a atender las necesidades en materia de infraestructura carretera, electrificación, conectividad y de nuevas escuelas para el próximo año.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien acompañó a la presidenta, agradeció su visita, “porque refleja su compromiso para atender las necesidades de este estado, particularmente la de los pueblos originarios”, y refrendó su disposición para trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México.

En 2024 los pueblos originarios fueron reconocidos

Recordó que fue en 2024 cuando los pueblos originarios y afrodescendientes fueron reconocidos como sujetos de derecho en la Constitución y hoy cuentan con un presupuesto directo para obras básicas en sus comunidades, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

La presidenta se comprometió a regresar al territorio para supervisar los avances de las demandas de las y los habitantes.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que 161 mil chihuahuenses de la Sierra Tarahumara reciben alguno de los Programas para el Bienestar, con una inversión de 5 mil 600 millones de pesos (mdp) en 2025.

Además, celebró que 446 comunidades han recibido de manera directa 380 mdp del FAISPIAM para realizar obras de infraestructura básica.

Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, detalló que en los primeros meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se inició con la justicia territorial con la titulación de más de 2 mil 178 hectáreas a las comunidades rarámuris de la Sierra Tarahumara.

A ello se le suman más de 5 mil 956 hectáreas a la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan; 317 hectáreas a la comunidad rarámuri Mogótavo y 502 hectáreas a la comunidad Ódami Mesa Colorada.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, detalló que con estas 3 mil 27 hectáreas que se restituyen, suman 6 mil 26 hectáreas de la Sierra Tarahumara devueltas a sus pueblos originarios; adicional al apoyo del Programa Sembrando Vida, que en 2025 tuvo 20 mil 568 productoras y productores beneficiados con una inversión de mil 310 mdp.

El funcionario aprovechó para anunciar la conversión del Hospital Rural de Guachochi a Hospital General de Subzona para fortalecer la atención de la salud en la región.

El representante de la comunidad Ódami, Antonio Ayala Loera, agradeció el anuncio que hizo el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para iniciar la construcción de la Escuela de Enfermería que formará a las y los jóvenes en su lengua originaria y garantizará personal médico en la región.