Buscan a Regina, tiene 12 años y desapareció en Valle de Cumbres Premier, García, NL En las últimas imágenes que se tienen de ella, se la muestra corriendo mientras sale de un fraccionamiento (@Maria Amalia Varela)

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que una menor de 12 años sale corriendo de un fraccionamiento y desde entonces no se le ha vuelto a ver, por lo que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha emitido una ficha de búsqueda.

La joven identificada como Regina Estefanía Galeana Martínez fue vista por última vez el pasado domingo 14 de diciembre a las 7:03 pm, momento en el que fue captada por una cámara de vigilancia cuando salió de un fraccionamiento.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento ubicado en la colonia Valle de Cumbres Premier, en el sector Privada Picachos en el municipio de García, en Nuevo León.

En las imágenes de vigilancia, se puede observar a Regina corriendo hasta que se pierde de vista y pasa un carro blanco, aunque según diferentes reportes el automóvil no está relacionado con la desaparición.

Hasta el momento, se desconocen las razones por las que Regina corría, aunque la Fiscalía de Nuevo León ha emitido su ficha de búsqueda, junto con la Agencia Estatal de Investigaciones, la Comisión Local de Búsqueda de Personas, el Grupo de Búsqueda de Personas Fuerza Civil Nuevo León y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata.

Características para identificar a Regina Estefanía Galeana Martínez

De acuerdo con la ficha de búsqueda publicada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, el día de su desaparición el pasado domingo 14 de diciembre, Regina vestía un suéter negro con figuras blancas, un pantalón de mezclilla y unos tenis blancos.

Como señas particulares, tiene el cabello largo castaño, de tez clara, ojos color café claro, complexión delgada y usa brackets, además de no presentar ningún padecimiento.

En caso de tener alguna información referente a la localización de Regina Estefanía, las autoridades ponen a disposición de la ciudadanía información de contacto.

Si quisieras comunicarte con la Comisión Local de Búsqueda de Personas, podrás hacerlo vía telefónica al 8119903873 o bien al correo electrónico de la institución.

También podrás comunicarte al Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata al número 8120204411 o a su correo electrónico.