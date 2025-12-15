Documental de AMLO: así puedes ver el especial del Canal 11 sobre la vida del expresidente

Documental de AMLO A partir del 13 de diciembre se puede ver el documental en canal once y habrá una repetición el martes 16 de diciembre

A casi dos semanas de la presentación de su libro “Grandeza”; la figura del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador volvió a televisión pública volvió a la televisión pública con el estreno del documental Soy un hombre de fe y convicciones, una producción transmitida por Canal Once que recorre su trayectoria política, su dimensión personal y el legado que dejó tras concluir su mandato.

¿De qué trata el documental Soy un hombre de fe y convicciones?

El largometraje ofrece un repaso por los momentos clave de la vida pública de López Obrador, desde sus inicios como líder opositor en Tabasco hasta su llegada a la Presidencia de la República en 2018.

A lo largo del documental se entrelazan entrevistas, testimonios y material de archivo que buscan explicar cómo su fe personal y sus convicciones influyeron en sus decisiones políticas y en su relación con distintos sectores sociales.

También la producción retoma pasajes centrales de su carrera política, como su etapa como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el proceso de desafuero de 2005, la elección presidencial de 2006 frente a Felipe Calderón y el camino que lo llevó a encabezar el Ejecutivo federal; se incluyen imágenes de su despedida al cierre del sexenio y momentos poco difundidos de su cercanía con comunidades indígenas y sectores populares.

¿Cuándo se podrá ver el documental de AMLO?

El documental se estrenó el sábado 13 de diciembre en Canal Once y tendrá retransmisión el martes 16 de diciembre a las 23:00 horas. Además, está disponible de manera gratuita en los canales oficiales de YouTube de Canal Once y Canal Catorce, lo que permite verlo en cualquier momento.

¿Quiénes participan en el documental?

El documental reúne testimonios de colaboradores cercanos y figuras vinculadas al movimiento de la Cuarta Transformación.

Entre ellos se encuentran Luisa María Alcalde, presidenta de Morena y exsecretaria de Gobernación; el senador Gerardo Fernández Noroña, así como la escritora Elena Poniatowska, quien aporta una mirada cultural sobre el exmandatario.

También aparecen artistas como Silvio Rodríguez y Los Tigres del Norte, quienes relatan su relación con López Obrador y algunos episodios públicos que los vincularon.

¿Quién dirigió el documental y cómo se realizó?

“Soy un hombre de fe y convicciones” fue dirigido por Joaquín Guzmán Luna, con la colaboración de Lourdes Rueda, y es una coproducción de Sol y Sombra, Canal Catorce y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

La narrativa combina discursos, mítines, entrevistas y fragmentos documentales que construyen un retrato político y humano del expresidente.

¿Qué papel juega la fe en la historia que se presenta?

La fe personal de López Obrador es uno de los ejes del documental, a través de testimonios y citas, se plantea cómo esta dimensión influyó en su forma de entender la política, su perseverancia tras derrotas electorales y su relación con el pueblo.

El filme abre con una frase de León Tolstói que marca el tono del relato y refuerza la idea de las convicciones como motor de vida y acción pública.