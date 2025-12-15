México y EU firman acuerdo para el saneamiento fronterizo en Tijuana, Baja California y San Diego

En la ciudad de Tijuana, y a través del Acta 333 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), titulada “Acciones integrales para abordar el problema de saneamiento fronterizo en Tijuana, Baja California – San Diego, California”, los gobiernos de México y Estados Unidos formalizaron una ruta clara de colaboración binacional para atender de manera integral, estructural y de largo plazo esta problemática.

Este acuerdo, que ya entró en vigor, establece un conjunto de acciones técnicas, financieras y de gobernanza para ejecutar obras concretas de saneamiento en Tijuana, en las que se incluye una nueva infraestructura de tratamiento y control de sedimentos, que tendrá un impacto positivo en la salud pública, el medio ambiente y las playas de Tijuana y San Diego. Del mismo modo, esgrime una planeación hídrica a largo plazo para la zona, mediante un plan maestro y estudios técnicos integrales que permitirán anticipar el crecimiento urbano y evitar futuras crisis.

En el marco de este plan Estados Unidos asumirá corresponsabilidad financiera, a través del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), para asegurar la operación y mantenimiento de la infraestructura del lado mexicano y evitar su deterioro con el paso del tiempo. Por lo que este nuevo esquema reafirma que la solución al saneamiento fronterizo no recae en un solo país, sino que es una responsabilidad compartida.

Este acuerdo da continuidad al Memorando de Entendimiento suscrito el 24 de julio de 2025 en la Ciudad de México, entre la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena Ibarra, y el Administrador de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, Lee Zeldin, fortaleciendo el marco de cooperación técnica e institucional entre ambos países.