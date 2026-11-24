Ofertas laborales para mexicanos en Rusia

Tras los recientes casos de jóvenes mexicanos reclutados para viajar a Rusia y terminar en el frente de la guerra contra Ucrania, las publicaciones que ofrecen estas oportunidades siguen circulando en redes sociales.

Aunque algunas se presentan como ofertas de trabajo y no mencionan directamente el reclutamiento militar, otras muestran abiertamente invitaciones para incorporarse al Ejército ruso. Al observar los anuncios y perfiles de Facebook, X y TikTok, se encuentran distintas formas de acercarse a los jóvenes y convencerlos de viajar.

Varios de los mexicanos que han contado cómo fueron reclutados señalan que encontraron las vacantes en Facebook. En esta plataforma suelen ofrecer trabajos de seguridad en fábricas o puestos relacionados con vigilancia en Europa, con promesas de grandes cantidades de dinero durante el primer mes y un salario mayor posteriormente. Los anuncios se presentan como oportunidades laborales, sin mencionar que el viaje podría terminar con la incorporación de los interesados a las fuerzas militares rusas.

La mayoría de estas publicaciones establece rangos de edad de entre 18 y 40 años. Sin embargo, los casos de jóvenes mexicanos que actualmente se encuentran en el frente de guerra corresponden a personas de entre 22 y 28 años.

En TikTok, el público al que llegan estas ofertas es distinto. Encuestas realizadas por medios nacionales señalan que entre 60 y 75 por ciento de los jóvenes de 18 a 29 años utiliza esta plataforma, no solamente como entretenimiento, sino también para consumir otros contenidos. Esto la convierte en otro espacio donde aparecen anuncios dirigidos a quienes buscan oportunidades laborales en el extranjero.

Entre las publicaciones hay ofertas dirigidas a latinoamericanos, no únicamente a mexicanos, en las que solicitan soldadores o personal de limpieza para trabajar en Rusia. Aunque los anuncios tienen características similares, hay detalles que llaman la atención, como las cantidades que prometen pagar: algunas ofrecen 4 mil, pero no especifican si se trata de dólares, rublos o alguna otra moneda. En estas convocatorias se destaca el supuesto empleo y el pago ofrecido, sin hacer referencia directa al reclutamiento militar.

Ofertas laborales para mexicanos en Rusia

Convocatorias directas

A diferencia de las ofertas que se presentan como empleos, las publicaciones que aparecen al buscar términos como “reclutamiento ruso” son mucho más directas. En ellas ya no se habla de trabajar en una fábrica o realizar labores de limpieza, sino de incorporarse a las Fuerzas Armadas de Rusia y sumarse a sus filas.

Los anuncios vienen publicados en perfiles que muestran fotografías de militares, videos de grupos de soldados y escenas en las que aparecen conviviendo, abrazándose o disfrutando de su estancia en ese país. En este caso, el mensaje ya no se oculta detrás de una oferta laboral, sino que se presenta como una invitación directa, con música y frases destacadas en letras grandes como “¡Sirve, protégete y construye tu futuro!”, “¡Únete a las Fuerzas Armadas Rusas!”, “¡Apoya al mejor ejército!” y “¡Rusia te espera!”.

En estas convocatorias se menciona expresamente a los países de donde buscan reclutar personas, entre ellos México, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. También aseguran que pueden ayudar con los trámites de documentos, visas y pasaporte, además de que el vuelo directo a Rusia es completamente gratis, al igual que el papeleo.

El dinero es otro de los principales atractivos. Algunas publicaciones ofrecen un salario base de 2 mil 700 dólares, equivalentes a 52 mil 474.64 pesos mexicanos. Otras anuncian un pago de 2 millones 461 mil 488 rublos, que presentan como 30 mil dólares estadounidenses o 582 mil 525.90 pesos mexicanos.

A estas cantidades agregan otras promesas para convencer a los interesados: un salario digno, bonos generosos, oportunidades de crecimiento y beneficios para sus familias. De esta manera, las publicaciones presentan la incorporación al ejército como una oportunidad para obtener ingresos elevados y mejorar las condiciones de vida, al tiempo que invitan abiertamente a formar parte de las fuerzas armadas rusas.

Ofertas laborales para mexicanos en Rusia

Perfiles y comentarios de personas interesadas

Pero la atención no está solamente en lo que ofrecen los anuncios, sino también en quienes responden a ellos. En los comentarios de estas mismas publicaciones aparecen personas que preguntan cómo pueden incorporarse, solicitan más información sobre los trámites o expresan que quieren formar parte de las fuerzas armadas rusas.

Algunos perfiles que participan en estas conversaciones muestran fotografías de hombres de entre 30 y 40 años en distintos lugares, mientras que otras cuentas tienen alrededor de un año de haber sido creadas o incluso menos. También hay usuarios que comparten imágenes de apoyo a Rusia y mensajes en los que aseguran que estarían felices u orgullosos de pertenecer a su ejército.

En Facebook y TikTok se encuentran perfiles con características muy distintas. Algunos son privados y no permiten conocer más sobre sus publicaciones; otros muestran interés por el dinero, los viajes y una vida de lujos. También aparecen jóvenes que aparentan tener entre 18 y 20 años, con cuentas comunes en las que comparten música, videojuegos y actividades cotidianas, sin contenido relacionado con Rusia.

En contraste, hay usuarios que sí publican mensajes de apoyo a la guerra y expresan su disposición a formar parte de las fuerzas armadas. Estas manifestaciones también aparecen en publicaciones de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. En los comentarios de esos casos hay personas que dicen sentirse orgullosas, piden información o expresan su apoyo a quienes participan en el conflicto.

Ofertas laborales para mexicanos en Rusia

Algunos mensajes podrían ser bromas ante la situación, pero otros podrían reflejar un interés genuino en viajar y sumarse al ejército ruso.

Otros perfiles que llaman la atención son los de personas que comparten fotografías tomadas en el campo, durante labores de siembra, con sombreros o junto a sus familias. En algunas cuentas aparecen referencias a lugares como Tampico, Chiapas, Yucatán y otros estados del sur del país. Se trata de publicaciones que muestran escenas de su vida cotidiana y que contrastan con las promesas de dinero y beneficios que ofrecen las convocatorias.

Aunque algunos de estos anuncios llevan tiempo circulando, varias de las cuentas mantuvieron actividad hasta finales de octubre, periodo en el que también comenzaron a aparecer más casos de familias que buscan a sus seres queridos y piden que regresen a casa.