Activa sector comercio observatorio delictivo; que combate a la extorsión no sea “letra muerta”

La extorsión en todas sus modalidades es el delito más recurrente que sufre el sector comercio en el país

En un intento porque la nueva Ley de combate a la extorsión no quede en “letra muerta”, el sector comercio del país puso en marcha su Observatorio de Incidencias Delictivas que busca mapear, visualiza y monitorear la información sobre incidencias delictivas, sobre todo robo y extorsión que impactan de manera importante al comercio, servicios y turismo en México.

El presidente de la Comcanaco, Octavio de la Torre, aseveró que el delito de extorsión se incrementó un 1.2 % en 25 de las 32 entidades del país, es decir, en el 78 % del territorio nacional, según una encuesta realizada entre los miembros de esta Cámara que integra comerciantes, sector turístico y restaurantero entre otros, por lo cual se busca trabajar de manera coordinada con las autoridades municipales, estatales y federales para combatir e inhibir estos delitos de extorsión y robo a los comercios.

Entre los datos más recientes, De la Torre destacó que, a octubre de 2025, la tasa de extorsión se ubica entre ocho y 10 por ciento, mientras que el robo a negocio alcanza hasta 75 por ciento en algunos municipios.

“Lo que identificamos nosotros es que la seguridad ya es un factor operativo para el comercio”, recalcó

De la Torre expuso que, con cifras oficiales de 2023, el costo de la inseguridad para las unidades económicas alcanzó 124 mil millones de pesos.

“El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas representó un monto de 124 mil millones de pesos”, refirió.

De ese total, 67 mil millones correspondieron a gastos en prevención y 57 mil millones a pérdidas económicas directas, y añadió que “el costo promedio del delito por unidad económica fue de más o menos 54 mil pesos”.

“La extorsión es un delito que no puede asumirse como parte de la vida cotidiana ni como un costo inevitable para operar. Reconocer el problema con claridad es necesario, pero también lo es abrir rutas de solución: coordinación institucional, prevención, orientación y mecanismos de denuncia que generen confianza, sin revictimizar a quienes enfrentan una situación de riesgo”, aseveró

SIN COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES

El observatorio incluye un semáforo de coordinación interinstitucional, que muestra el nivel de coordinación activa entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Estatal y la Guardia Nacional.

De acuerdo con datos de las cámaras afiliadas, solo el 50 por ciento reporta coordinación efectiva, 44 por ciento se encuentra en proceso y seis por ciento registra poca o nula coordinación.

“Hacer que la coordinación sea una regla, no sea la excepción. Ahí está el reto y ahí está la oportunidad”, consideró el líder empresarial.

El observatorio permite identificar patrones delictivos, medir tendencias y evaluar la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales.

Para la elaboración del mapa delictivo, Concanaco- Servytur analiza seis delitos de alto impacto para la actividad económica privada.

“Elegimos delitos con base en sus afectaciones sobre seguridad ejecutiva, es decir, homicidio doloso, secuestro, extorsión y seguridad patrimonial, que tiene que ver con robo a negocio, robo de vehículo y robo a transportista”, indicó.

Las tasas se calculan por cada 100 mil habitantes, con base en información oficial del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Octavio de la Torre explicó que la estrategia del observatorio se articula en cuatro ejes: Armonización legislativa; dos, el trabajo de las Unidades Especializadas en Fiscalías y cómo colaboran para atenuar la incidencia de este delito; tres, el Manual de Capacitación que se trabajo junto con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal.