“Morena no será el payaso de las cachetadas”, advierte Mier ante crisis por caso Sinaloa y presuntos vínculos con narco

Ignacio Mier Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, ofreció una conferencia de prensa previo al inicio de la sesión de la Comisión Permanente. (Daniel Augusto)

En medio de la tormenta política y jurídica que enfrenta el gobierno de México y Morena por el caso Sinaloa, los presuntos vínculos de su gobernador y 9 implicados más con el cartel del Chapo Guzmán, según acusaciones de Estados Unidos, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier, sostuvo que su movimiento, “no será el payaso de las cachetadas”.

Mier aseguró que su movimiento cuenta con el respaldo del pueblo de México, y tiene su confianza en este asunto que ha generado gran polémica e insistió en que no permitirá que Morena sea utilizado como blanco permanente de descalificaciones sin sustento.

“Estamos en contra de la impunidad, pero no vamos a convertir a nuestro movimiento en el payaso de las cachetadas, no lo vamos a permitir, porque tenemos una deuda social, política con el pueblo de México, lo digo con la mayor responsabilidad y el respeto al proceso”, afirmó.

Mier buscó justificar la ausencia de su compañero Enrique Inzunza—quien no acudió al senado pese a que se había comprometido a hacerlo—y lo atribuyó a que no fue convocado por Morena para acudir a esta sesión de la Permanente.

“Cada grupo parlamentario propone un número de senadores conforme al peso que se tiene… no fue convocado el senador Inzunza”, explicó Mier.

Sin embargo evadió respaldarlo junto con el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya cuando se le cuestionó si meterías las manos al fuego por el sinaloense que tiene una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos que lo acusa de presuntos vínculos con el cartel del Chapo Guzmán.

¿Usted metería las manos al fuego por Rocha Moya y por el senador Inzunza y los acusados?

-En lo personal, yo no puedo asegurar nada, porque no soy juez y no juzgo delitos. Y no me considero de ninguna manera un ente divino para perdonar pecados.

El senador insistió en que los señalamientos contra figuras políticas deben sustentarse en pruebas y no en dichos o filtraciones.

Reiteró que cualquier investigación debe seguir el marco jurídico correspondiente y que el movimiento oficialista no encubrirá a nadie, pero tampoco aceptará acusaciones sin sustento.

El senador enmarcó su posicionamiento en una defensa más amplia de la soberanía nacional y del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación, al tiempo que insistió en que las acusaciones deben probarse con evidencia y seguir el cauce legal correspondiente.

El senador añadió que la ausencia no responde a una decisión personal del legislador ni a una exclusión política directa, sino al esquema de rotación y representación acordado al interior del grupo parlamentario.