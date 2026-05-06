Salud instala Comité Nacional de Partería para fortalecer la atención del embarazo

David Kershenobhich El secretario de Salud, David Kershenobich, instaló el "Comité Nacional de Partería", que presidirá el propio funcionario federal, y cuyo objetivo es el de fortalecer la atención del embarazo, impulsar la partería profesional y tradicional para ampliar el acceso a partos seguros, respetuosos y acompañados a nivel nacional

Con el objetivo de promover el parto natural, el derecho de las personas embarazadas a estar acompañadas durante el parto, y fortalecer la partería profesional y tradicional, la Secretaría de Salud, informó que su titular, David Kershenobich, instaló formalmente el Comité Nacional de Partería, el cual estará encabezado por el mismo funcionario federal.

Lo anterior, se enfatizó, como parte de una estrategia nacional para mejorar la salud materna, neonatal e infantil en México.

El encargado de la política de salud en el país, Kershenobich Stalnikowitz, destacó que en el territorio nacional se debe incrementar la atención de partos por parteras tanto en comunidades como en ciudades, además de reconocer su papel dentro del Sistema Nacional de Salud.

Necesitamos, dijo, incrementar la partería tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, al tiempo que enfatizó que impulsar la partería puede contribuir a reducir muertes prevenibles, favorecer la lactancia materna desde las primeras horas de vida y garantizar que las mujeres puedan estar acompañadas por la persona que elijan durante el parto, y en ello, el Comité Nacional de Partería “será un elemento clave para transformar y fortalecer la salud materna e infantil en México.

Teresa Ramos, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, presentó la Estrategia Nacional de Partería 2026-2030, cuyo objetivo es construir un modelo integral de salud sexual, reproductiva y neonatal con servicios gratuitos, seguros, de calidad y culturalmente pertinentes.

Las metas para el 2030

La estrategia plantea que, para 2030, el 100% de las mujeres embarazadas ejerzan su derecho a elegir un parto acompañado; que el 25% de los partos sean atendidos por parteras, y que 54% de los nacimientos sean por parto fisiológico con lactancia materna exclusiva en las primeras 48 horas.

También contempla la creación de 5,161 plazas homologadas de partería en el sistema público; la formación de 600 egresadas al 2030; la capacitación anual de casi 230 mil personas del sector salud, y el incremento de 98 a 397 salas de labor, parto y recuperación.

Promoción del parto natural

Esta política pública se sustenta en tres ejes básicos: la promoción del parto natural como una opción segura cuando no existan riesgos médicos; el derecho de las mujeres a estar acompañadas por una persona de su confianza durante el trabajo de parto y el nacimiento; así como el reconocimiento de la partería tradicional y profesional. Asimismo, busca que más mujeres y familias conozcan sus derechos durante el embarazo y el parto, y garantiza una atención respetuosa, libre de violencia y con información clara para la toma de decisiones.

Acuerdos aprobados

El comité aprobó cinco acuerdos: dar seguimiento mensual a los indicadores de cesárea y bimestral al parto fisiológico y acompañado; instalar comités estatales de partería en las 32 entidades federativas; incorporar al sector privado en los mecanismos de coordinación; sesionar de manera bimestral, y difundir la campaña aprobada en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

El Comité Nacional de Partería se instala como un esfuerzo conjunto de todo el sector salud IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, la Defensa Nacional y Marina; así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para fortalecer la atención del embarazo, parto y nacimiento en México.

Su conformación representa un reconocimiento a la partería profesional y tradicional como un componente fundamental para avanzar hacia una atención más segura, respetuosa y centrada en las mujeres y sus familias.