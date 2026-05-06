Insulto a la inteligencia, comparar caso Chihuahua con Rocha Moya y vínculos con narco: López Rabadán

Kenia López Rabadán (Mario Jasso)

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, califica como “un insulto a la inteligencia de los mexicanos” la comparación que busca imponer el oficialismo en encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum del caso Chihuahua y la presencia de agentes de la CIA al tratar de equipararlo con los vínculos del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya con el cartel de Sinaloa y el narcotráfico.

“Me parece que comparar el tema de Chihuahua con el tema de Sinaloa ofende a la inteligencia de los mexicanos. No puedes comparar a una gobernadora que desmanteló un narco laboratorio con un gobernador, con 10 personas que están siendo acusados por el Departamento de Estados Unidos. Me parece que compararlos ofensivo a la inteligencia”, afirmó.

La legisladora criticó la ausencia del senador Enrique Inzunza en la sesión de la Comisión Permanente y le pidió dar la cara al pueblo de México pues sostuvo que cualquier funcionario señalado, en este caso el legislador por Sinaloa, debe responder públicamente, especialmente en espacios institucionales como el Senado.

“Siempre será bueno darle la cara al pueblo de México, demostrar con la frente en alto cuando no se debe nada y no se teme nada”, afirmó.

Contrario a lo que había comprometido, el senador por Sinaloa, que es uno de los 10 implicados por Estados Unidos por vínculos con el cartel del Chapo Guzmán, no acudió a la Comisión Permanente aunque es integrante titular de esta instancia legislativa.

López Rabadán evitó pronunciarse sobre la posible desaparición de poderes en Sinaloa y adelantó que serán los grupos parlamentarios quienes definan la postura, dado su rol institucional como presidenta de la Cámara.

No obstante llamó a todas las instituciones del Estado —Legislativo, Ejecutivo y Judicia — a actuar con apego a la legalidad.

“México necesita justicia, paz y seguridad. El reto es claro: o se está del lado de la ley o se acompaña a la delincuencia”, advirtió

En este contexto, la presidenta de la Cámara de Diputados, rechazó de manera contundente las comparaciones que pretende realizar el gobierno morenista con el caso Chihuahua y la presunta presencia de agentes de la CIA en esa entidad.

La legisladora también cuestionó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, al señalar inconsistencias en su uso.

Criticó que, mientras millones de ciudadanos pueden enfrentar esta medida sin sentencia, en otros casos se exijan pruebas antes de proceder, lo que —dijo— evidencia falta de “piso parejo” en la aplicación de la ley.