Mario Delgado firma acuerdo educativo con Francia para fortalecer la formación técnica

Mario Delgado El secretario de educación, Mario Delgado y la la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, firmaron una una carta de intención a fin de fortalecer la cooperación educativa en los niveles Medio Superior y Superior de ambas naciones

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), firmó una carta de intención con Francia, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación educativa en los niveles Medio Superior y Superior de ambas naciones.

En el marco de la firma de dicho acuerdo, junto con la embajadora de Francia en México, Delphine Borione; el funcionario federal, resaltó que el convenio contempla acciones concretas, como la promoción de la lectura; la enseñanza del arte y la cultura, así como la actualización de planes de estudio en la formación técnico-profesional.

Delgado Carrillo refirió además que dicho instrumento surge tras la reunión bilateral entre la Presidenta de México, Claudia Sheinbau Pardo con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en noviembre del año pasado, con el objetivo de impulsar la formación integral, la inserción laboral y la innovación académica.

Además, prevé la participación de empresas francesas en México y mexicanas en Francia en programas de educación dual, con el fin de fortalecer la vinculación entre la academia y la industria.

Delgado Carrillo subrayó que esta colaboración busca evolucionar hacia un convenio de mayor alcance, y retomar el modelo que hace 35 años dio origen a las Universidades Tecnológicas en México, diseñado para formar técnicos superiores universitarios en dos años, con alta especialización, prácticas profesionales obligatorias y un enfoque en regiones con vocación económica específica.

Asimismo, enfatizó que en el contexto del Plan México, es necesario renovar este modelo ante los cambios tecnológicos actuales. Destacó que la estrategia educativa del Gobierno de México busca alinear la oferta académica con sectores estratégicos; fortalecer la industrialización regional, y consolidar la relación entre universidades y empresas, especialmente en zonas fuera de las grandes ciudades.

En Educación Media Superior se han incorporado 15 nuevas carreras en bachilleratos tecnológicos, entre ellas ciberseguridad, semiconductores, robótica, automatización y nanotecnología. Esto forma parte de una estrategia para hacer más atractiva la educación, evitar la deserción escolar y responder a las demandas del presente, además de impulsar programas de movilidad, doble titulación e intercambio académico entre ambos países.

La embajadora de Francia en México, Delphine Borione, afirmó que la firma de la carta de intención entre autoridades educativas de ambos países, busca estructurar la cooperación académica en ambos niveles educativos, con líneas de trabajo enfocadas en la actualización de programas técnicos, el desarrollo de formación en alternancia y la vinculación con empresas para fortalecer la empleabilidad juvenil.

El acuerdo contempla acciones concretas en Educación Superior, como la formación de docentes mexicanos en colaboración con instituciones francesas; la promoción de programas de doble titulación; el impulso al campus franco-mexicano, y el fortalecimiento de la movilidad estudiantil y académica, ya que esta cooperación se basa en una relación de confianza mutua y en el intercambio de experiencias entre ambos sistemas educativos.

Destacó que Francia reconoce la transformación estructural del sistema educativo mexicano, particularmente la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, así como las medidas para garantizar el acceso universal a la educación. Enfatizó que este acuerdo se sustenta en valores compartidos que priorizan la equidad, la inclusión y la juventud, sentando bases sólidas para una colaboración futura más profunda y orientada a enfrentar los desafíos globales.

Al encuentro asistieron además: el consejero de Cooperación y Acción Cultural, Jean-François Guéganno; la agregada de Cooperación Educativa, Lola Tiphagne; la agregada de Cooperación Educativa, Héloïse Thieulin, y el agregado de Cooperación Universitaria, Emmanuel Eveno, así como la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez y el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva.