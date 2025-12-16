Transportistas y campesinos rechazan reanudación de bloqueos carreteros en vísperas del periodo vacacional

. Largas filas de trailers y vehículos particulares se mantuvieron por horas desde el aeropuerto Internacional de Zacatecas hasta la planta de la Cervecería Corona. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM (Adolfo Vladimir)

Diversas organizaciones del sector transportista y campesino manifestaron su rechazo a los amagos de algunos grupos de reanudar bloqueos en carreteras federales y estatales del país, al considerar que estas acciones provocarían graves afectaciones sociales y económicas justo en el inicio del periodo vacacional de fin de año.

Postura de CANACAR

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) advirtió que los bloqueos son “ajenos a los cauces institucionales” y resultan ineficaces para atender cualquier demanda. Señaló que estas acciones constituyen una afectación directa a la sociedad, a la economía nacional y al derecho constitucional al libre tránsito. La cámara subrayó que los grupos que promuevan bloqueos deberán asumir la responsabilidad por las consecuencias económicas y sociales, incluyendo retrasos logísticos, pérdidas millonarias, desabasto de bienes esenciales y daños a la actividad productiva. CANACAR enfatizó que la eventual reactivación de bloqueos reviste especial gravedad al coincidir con las fiestas decembrinas, periodo de alta movilidad de personas y mercancías. “La paralización de las vías de comunicación en este contexto provocará un escenario de caos generalizado”, alertó.

Postura de AMTAC

La Alianza Mexicana de Transportistas A.C. (AMTAC) reiteró que no participa ni promueve bloqueos, al considerar que cada carretera cerrada significa una jornada sin ingreso, una entrega incumplida y un golpe más a una economía que aún se recupera. En su comunicado, la AMTAC destacó que detrás de cada unidad de transporte hay una familia que depende de que el camino esté libre y seguro. “Los bloqueos terminan perjudicando a quienes menos tienen. Apostamos por el diálogo, por las soluciones institucionales y por el respeto entre sectores”, subrayó. La organización hizo un llamado respetuoso a las autoridades para garantizar el Estado de Derecho y proteger los derechos de todas y todos los mexicanos, insistiendo en que las carreteras deben ser espacios de trabajo, movilidad y desarrollo, no escenarios de confrontación.

Postura del Movimiento Agrícola Campesino

El Movimiento Agrícola Campesino (MAC) también rechazó participar en convocatorias de movilización y aclaró que su estrategia se mantiene en el terreno del diálogo y el análisis institucional. “No es cierto que vamos a tener movilización para la frontera y todo lo demás. No hemos convocado, no nos estamos moviendo”, afirmó la organización.

Coincidencia en el diálogo

Las tres organizaciones coincidieron en que los bloqueos carreteros no son una vía para resolver los problemas de fondo y que, por el contrario, generan afectaciones graves a la economía, al turismo, al comercio y a millones de familias que dependen de la movilidad segura en estas fechas. Tanto CANACAR como AMTAC y MAC reiteraron su compromiso con el diálogo institucional y con la búsqueda de soluciones que privilegien la legalidad, la justicia y el respeto a los derechos humanos.