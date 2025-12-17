Aguinaldo para trabajadoras del hogar: esto es lo que tienen que recibir y así lo pueden calcular

Aguinaldo para Trabajadoras del Hogar En México, aproximadamente el 95% de quienes se dedican al trabajo del hogar no cuentan con un contrato ni prestaciones de ley, según encuesta de ENOE.

En esta temporada de ponche de frutas y luces coloridas, existe un elemento para los trabajadores que es tan especial como la calidez navideña en el invierno, pues la época decembrina significa recibir el tan esperado aguinaldo.

Esta bonificación de fin de año es un derecho laboral fundamental en México, establecido por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala la obligación que tienen los empleadores de pagar —antes del 20 de diciembre— una cantidad equivalente a 15 días de salario, a menos que el contrato indique un monto mayor.

El derecho al aguinaldo se extiende también a las trabajadoras del hogar, aunque la gran mayoría de ellas no lo reciben.

Aguinaldo: derecho fundamental, según la Ley Federal del Trabajo

De acuerdo con su artículo 87, la Ley Federal del Trabajo estipula que:

“Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos”.

En el mismo artículo, la ley aclara que en caso de que la persona empleada no haya completado el año de servicios, aún tendrá el derecho de recibir un pago que proporcional al tiempo laborado hasta la fecha límite indicada para la bonificación de diciembre.

En el caso de las trabajadoras del hogar, el Artículo 334 Bis reconoce que tienen derecho a prestaciones laborales —entre ellas, el aguinaldo—; al mismo tiempo, señala que deben estar inscritas en el régimen obligatorio del Seguro Social.

Aguinaldo para la persona trabajadora del hogar: ¿cómo calcularlo?

En México, sólo el 15% de las trabajadoras del hogar reciben el monto estipulado por la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo con lo documentado por el colectivo Gatitos contra la Desigualdad.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), registró en 2003 que el trabajo doméstico remunerado fue realizado por 2 millones 361 mil 408 personas en México; sin embargo, el 95% de quienes se dedican al trabajo del hogar no cuentan siquiera con un contrato, aún menos prestaciones de ley.

Ante esta impactante realidad, el colectivo de Gatitos contra la Desigualdad ha difundido una calculadora virtual para determinar el monto correcto de aguinaldo que la trabajadora del hogar tiene derecho a recibir.

El pago de esta bonificación laboral para las personas que realizan trabajo doméstico remunerado, puede ser a través de transferencia bancaria o dinero en efectivo, de acuerdo al acuerdo que tengan con sus empleadores.

Calculadora de aguinaldo para las trabajadoras del hogar

La calculadora va dirigida principalmente a las personas empleadoras, sin embargo, las trabajadoras del hogar también pueden utilizarla como una herramienta de utilidad para saber fácilmente cuánto es lo mínimo que sus patrones tienen obligación de pagarles por aguinaldo.

Los pasos que necesitas seguir para realizar este cálculo, son los siguientes:

Ingresar al enlace señalado en calculadora virtual .

. Escribir los días laborados a la semana.

Colocar el monto de salario por día .

. Señalar los meses trabajados durante este 2025 .

. Dar clic en “calcular aguinaldo”.

Esta herramienta no solicita datos personales ni tienen ningún costo para su uso, pues su único objetivo es garantizar el derecho fundamental que la ley establece para las trabajadoras del hogar.