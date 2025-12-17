Espera sector comercio derrama de 608 mmdp por temporada navideña; turismo el motor

Venta de artículos navideños

El comercio organizado del país estima que las ventas decembrinas 2025, que contemplan el periodo del 16 de diciembre al 1 de enero del 2026) superen los 608,000 millones de pesos, cifra 8.4% superior a la registrada a la del año previo.

La derrama económica será impulsada por el consumo turístico nacional (transporte, hotelería, restaurantes y otros) y por el gasto asociado a las celebraciones de fin de año, consideró la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

De acuerdo con el estudio de la empresa global Kantar, para diciembre de 2025 se estima que 52% de las familias celebrará Navidad en casa y 45% Año Nuevo en casa; y 37% lo hará en casa de amistades o familiares.

En costos, se estima que una cena tradicional (pasta, romeritos, pierna/pavo/bacalao y bebidas) puede ubicarse entre 3,500 y 4,000 pesos para cinco personas, y un regalo navideño entre 500 y 1,500 pesos.

“Esta temporada es clave para millones de negocios y también para millones de hogares. El objetivo no es pedir que se gaste más, sino que se gaste mejor: con planeación, compras seguras y en comercio establecido, para que la derrama se quede en las comunidades y se traduzca en empleo”, señaló el presidente de Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre de Stéffano.

El organismo empresarial estimó que el dinamismo de la temporada beneficiará a 4.8 millones de unidades económicas, especialmente en giros como hospedaje (incluido por aplicación), tiendas departamentales, agencias de viajes, transportes, restaurantes, alimentos y bebidas, mercados públicos, electrónicos, ropa, calzado y juguetes.

Otro de los sectores clave en este periodo será el turismo, que incrementará, siendo los destinos de sol y playa, así como los Pueblos Mágicos los más demandados, ante el invierno.

Entre los productos más buscados en el sector comercio se incluyen ropa, calzado, juguetes y artículos electrónicos, y se espera un aumento en el consumo en restaurantes, alojamientos, bebidas y tabaco.

En un contexto donde las familias ajustan su consumo, el dirigente empresarial subrayó que la conversación pública debe partir de una realidad: celebrar sí, pero cuidando el bolsillo.

En ese sentido, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) refiere que una familia puede gastar entre 11,000 y 19,000 pesos durante la temporada, considerando cena de Navidad y Año Nuevo, así como regalos.