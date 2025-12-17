Importante avance en verificar la salud de estudiantes el educación primaria 

Estrategia Vive Saludable, vive Feliz La SEP obtiene los primeros resultados de la salud de millones de estudiantes de nivel primaria en cuanto a su peso, talla, visión y dental. La meta es evaluar a 11.2 millones de estudiantes

Poco más de 11 millones de estudiantes de educación básica conformarán la generación más sana de la historia del país, a través de la estrategia Vive saludable, vive feliz, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo aseveró que con base en los datos obtenidos de las valoraciones realizadas por las brigadas de salud, las entidades con el mayor porcentaje de niñas y niños con sobrepeso u obesidad son Campeche y Quintana Roo, con 50%; Yucatán, con 48%; Baja California, con 46%; Ciudad de México, con 45%; Baja California Sur, con 44%; Sonora, con 43%, e Hidalgo, con 41%.

El funcionario precisó que a través de la referida estrategia, implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el actual ciclo escolar, un universo de 11 millones 200 mil estudiantes de estudiantes de 86 mil escuelas primarias públicas en todo el país “conformarán la generación más sana, fuerte y feliz en la historia de México”.

En este sentido, señaló que luego de concluir el actual periodo vacacional de invierno, dicha estrategia continuará en lo que resta del presente ciclo escolar 2025–2026, con el objetivo de valorar peso y talla, salud bucal y salud visual de niñas y niños.

A la fecha, enfatizó, se ha valorado el estado de salud de 7 millones 901,247 alumnas y alumnos y que, antes del receso escolar de invierno, se alcanzará la cifra de 8 millones de estudiantes atendidos en más de 64 mil escuelas primarias públicas.

Delgado Carrillo enfatizó que a la fecha en seis estados del país ya ha sido revisada la totalidad de la matrícula escolar en el nivel primaria en: Aguascalientes, con la revisión médica de, 138,472 estudiantes; Chiapas, a 766,234; Morelos, 151,405; Puebla, 620,904; Tlaxcala, 126,427, Veracruz, 706,406. Precisó que a todas y todos los alumnos se les tomó peso y talla, además de revisar su estado dental y visual.

Además, el estado de Colima concluirá sus jornadas de salud en enero próximo, con lo que habrá cumplido la valoración total de 63,492 alumnas y alumnos de educación primaria.

En cuanto a las entidades cuyas poblaciones infantiles presentan un mayor índice de caries entre estudiantes son: Campeche, con 84%; Guerrero, con 82%; Tlaxcala, con 78%; Puebla, con 75%; Colima y Morelos, con 74%, y Yucatán, con 73%.

Respecto a problemas de agudeza visual, que es uno de los problemas que millones de niños enfrentan, situación por la cual se les complica el aprendizaje en la escuela, ya que no alcanzan a ver el pizarrón, los estados con los mayores porcentajes son Ciudad de México, con 58%; Veracruz, con 56%; Durango, con 53%; Morelos, con 51%; Estado de México, con 49%; Hidalgo y Yucatán, con 48% cada uno y Tlaxcala, con 44%.

Con estos resultados, señaló, y con el Expediente Digital de Salud Escolar de cada estudiante y que, a la fecha, se han enviado más de 7 millones de informes de resultados a madres, padres y familias, a quienes se ha sensibilizado sobre la importancia de atender las recomendaciones, confió en que se acudirá a las clínicas para que sus hijas e hijos reciban la atención necesaria.

Recordó que la atención primaria en el primer nivel se brinda en unidades de medicina familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar, el ISSSTE y los Centros de Salud, así como a clínicas y ópticas que proveerán valoraciones con optometristas y lentes gratuitos, en caso de ser necesario.

Al iniciar el próximo año, el titular de la SEP, Mario Delgado enviará una carta personalizada a madres, padres y familias, en la que se les invitará a acudir a las clínicas para que sus hijas e hijos reciban la atención que requiere su salud.