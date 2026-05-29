México y Estados Unidos concluyen primera ronda de revisión del T-MEC con “saldo positivo”

México y Estados Unidos concluyeron la primera ronda formal de negociaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un encuentro realizado en la Ciudad de México y que ambas partes calificaron como positivo.

La Secretaría de Economía informó que las conversaciones se llevaron a cabo en un ambiente de “diálogo franco y constructivo”, con el objetivo de fortalecer la competitividad económica de América del Norte y mantener la integración productiva entre los tres países.

Durante esta primera ronda se discutieron temas considerados prioritarios para la región, entre ellos las reglas de origen del sector automotriz, así como asuntos relacionados con acero, aluminio y seguridad económica regional.

La revisión del T-MEC ocurre en un contexto de tensiones comerciales impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, quien ha planteado endurecer las reglas para la industria automotriz y aumentar el contenido estadounidense en los vehículos fabricados bajo el tratado.

Según reportes recientes, Washington busca elevar el contenido regional obligatorio en autos fabricados en Norteamérica y establecer un porcentaje específico de componentes producidos en Estados Unidos, propuesta que podría impactar directamente a la industria automotriz mexicana.

A pesar de ello, el gobierno mexicano reiteró durante las conversaciones que la fortaleza del tratado radica en la integración de las cadenas de valor entre México, Estados Unidos y Canadá. La Secretaría de Economía señaló que el T-MEC ha permitido convertir a América del Norte en una de las regiones manufactureras más competitivas del mundo.

Las delegaciones de ambos países también confirmaron el calendario de las próximas reuniones. La segunda ronda de negociaciones se realizará los días 16 y 17 de junio en Washington, D.C., donde se abordarán temas relacionados con agricultura, condiciones de competencia equitativa y continuidad de las reglas de origen.

La tercera ronda está prevista para la semana del 20 de julio en la Ciudad de México y tendrá como objetivo avanzar en el cierre de pendientes antes de la revisión conjunta programada para 2026.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha señalado anteriormente que las negociaciones podrían extenderse más allá de julio debido a la complejidad de los temas en discusión, especialmente aquellos relacionados con manufactura avanzada, sector automotriz y comercio regional.

La revisión del T-MEC es considerada clave para la economía mexicana debido a que más del 80% de las exportaciones nacionales tienen como destino Estados Unidos. Sectores como el automotriz, el acerero y el manufacturero dependen ampliamente del tratado comercial para mantener operaciones y empleos en la región. Aunque no se anunciaron acuerdos definitivos, ambas delegaciones coincidieron en continuar el diálogo y mantener la cooperación económica entre los países de América del Norte.