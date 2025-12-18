Cuenta IMSS con nuevo Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica

IMSS nuevo centro de simulación para la excelencia El Consejo Técnico del IMSS, aprobó la construcción de un nuevo Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica, en Hermosillo, Sonora, a través del cual fortalecerá la capacitación del personal médico y de enfermería

Con el objetivo de fortalecer los procesos de formación y educación continua de personal médico, de enfermería y técnico del IMSS mediante la estrategia de simulación clínica aplicada a la atención de la salud.

En sesión, el Consejo Técnico del instituto aprobó la construcción del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica (CeSiECQ) Norte, en el estado de Sonora, el cual destacó el director general del IMSS, Zoé Robledo, con lo que sumarán cuatro CeSiECQ de la institución en el Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, en la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán.

El nuevo centro en Sonora impulsará la formación de médicas y médicos en la entidad, a fin de que posteriormente sean contratados en unidades médicas y hospitales de esta representación del IMSS o en estados de la zona norte del país.

Además el CeSiECQ se ubicará a un costado del Hospital General de Zona No. 15 en Hermosillo, próximo a inaugurarse, con lo que se generará un importante vínculo entre ambos con la Universidad Autónoma de Sonora, que está cruzando la calle, y el planteamiento era aprovechar una parte frontal del inmueble para la construcción de este Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica”, resaltó.

Robledo Aburto señaló que adicional a la formación de cursos de simulación, que son la tendencia global con el uso de maniquíes para la práctica en quirófano, de reanimación e incluso de la consulta en Medicina Familiar, permite pensar a futuro en la oferta de estos servicios para instituciones públicas y privadas que carecen de unidades de este tipo, que incorporan el uso de realidad virtual para situaciones complejas como cirugía de cerebro o trasplantes.

En su exposición, la doctora Alva Santos Carillo, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, señaló que el nuevo centro beneficiará a 26 mil alumnas y alumnos entre médicos, internos de pregrado, pasantes, personal de enfermería y otras áreas técnicas; se proyecta que 148 unidades médicas de la región norte serán susceptibles de tomar los cursos, y se integrará con áreas de simulación en consulta, urgencias, gineco, cirugía, hospital, central de mezclas y una sala de realidad virtual.

“Todos los cursos considerados están basados en metodología de simulación clínica mediante simuladores de alta y baja fidelidad y ambientes seguros, pues ninguno se impartirá desde una perspectiva meramente teórica”.

La directora de Prestaciones Médicas refirió que se invertirán alrededor de 145 millones de pesos para la construcción y equipamiento el Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica Norte, y que este proyecto cuenta con registro vigente en cartera de inversión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).