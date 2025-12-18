Proyecto internacional apuesta por el campo como motor de desarrollo en México

Presentan en CDMX iniciativa para transformar el campo mexicano (Adrián Contreras)

Integrantes del denominado Grupo México presentaron el inicio de un proyecto de largo plazo enfocado en el rescate del campo mexicano, la reorganización productiva y el fortalecimiento de la participación de comunidades rurales, migrantes y pueblos originarios.

El acto fue encabezado por representantes del grupo y contó con la participación de Conchita Ibarra, quien asumió la representación del capítulo México de esta iniciativa de alcance internacional.

Durante el encuentro, se informó que el proyecto busca sentar las bases de un plan de desarrollo con una proyección de entre 25 y 30 años, centrado en la recuperación de la producción agrícola, el acceso al financiamiento, la mejora de la infraestructura y la incorporación de tecnología en el campo. El objetivo es que México recupere un papel estratégico como productor de alimentos, no solo para el consumo interno, sino también para el mercado regional y global.

Conchita Ibarra dijo que este esfuerzo es parte de la organización de migrantes mexicanos en Estados Unidos y Canadá, quienes han acumulado experiencia, recursos y esquemas de trabajo que ahora buscan aplicar en su país de origen. Agregó que las remesas enviadas por los migrantes representan una de las principales fuentes de ingresos de México y que la intención del proyecto es transformar esos recursos en inversión productiva, particularmente en el sector rural.

En el encuentro, se planteó la necesidad de dignificar las condiciones de los productores del campo, a quienes se identificó como una de las poblaciones más vulnerables.

En ese sentido, se expuso la intención de impulsar mecanismos financieros específicos para el sector agrícola, con el fin de sacar a los campesinos de la pobreza, garantizar precios justos y fortalecer cadenas productivas como la del maíz, considerado un elemento estratégico para la alimentación y la soberanía del país.

En el ámbito social y cultural, el evento también puso énfasis en la inclusión de pueblos originarios y comunidades afromexicanas dentro de este proyecto.

Al respecto, Francisco Mariano Pérez, director general del Centro de Estudios de las Culturas Africanas, celebró la participación de estos sectores y afirmó.

“Me da orgullo que los pueblos originarios y afromexicanos seamos representados”, al considerar que históricamente han sido excluidos de los grandes planes de desarrollo nacional.

Al cierre, se llevó a cabo la entrega de una insignia a alrededor de 25 personas, quienes fueron reconocidas como integrantes fundadores del Grupo México. Este distintivo funciona como un sello de garantía que acredita su pertenencia al proyecto y su compromiso con las tareas iniciales de organización y coordinación que se desarrollarán en los próximos meses.

De acuerdo con lo informado, este grupo inicial será el encargado de establecer las primeras mesas de trabajo, así como los canales de comunicación interna y con organizaciones internacionales que respaldan la iniciativa.

También se adelantó que se prevé un crecimiento del número de participantes durante el próximo año, con la meta de ampliar la base social y territorial del proyecto en distintas regiones del país.

Finalmente, los organizadores insistieron en la necesidad de coordinación entre sociedad civil, productores y actores internacionales para enfrentar los retos estructurales del campo, la migración y el desarrollo económico incluyente.