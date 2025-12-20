Extraditan a EU a falsificador de medicamentos y a abusador de menores

Detenido Señalado de asociación delictuosa y venta de medicamento falsificado. (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR), entregó al Gobierno de Estados Unidos a dos personas requeridas por diversos delitos, esto en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América,

Se trata de Faustino Guzmán Ramírez y Oscar Gregorio López, señalados de los delitos de asociación delictuosa y venta de medicamento falsificado y de abuso sexual y violación, respectivamente.

En el primer caso, Faustino Guzmán fue requerido por el Tribunal Federal para el Distrito Sur de California, ya que se le señaló por importar sustancias que contenían fentanilo, así como de la venta de medicamento falsificado. En agosto pasado, fue detenido en Tijuana, Baja California.

En tanto, Óscar “N”, fue requerido por la Corte Superior del Estado de California, Condado de San Diego, por la probable comisión de los delitos de abuso sexual y violación, en contra de una persona menor de edad. Fue detenido en Tijuana, el 20 de agosto del presente año.

Detenido Señalado de abuso sexual y violación. (FGR)

Tras las gestiones de la FGR, se concedió la extradición de los dos individuos, por lo que su entrega se efectuó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes designados para su traslado final.