Presuntos vínculos de Julieta Ramírez con EU, “ponen en riesgo a Morena”: Expertos

En el marco del arranque del proceso electoral 2027, expertos adviertieron el riesgo de que Morena arriesgue votos con perfiles con el de la Senadora Ramírez, señalada por nexos delictivos e injerencia extranjera.

El politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sebastián Godínez, advirtió que el partido en el poder enfrenta una severa crisis de disciplina partidista tras el relevo en el liderazgo nacional. De acuerdo con el especialista, en el “deber ser”, la dirigencia oficialista debería omitir a la bajacaliforniana como aspirante a la candidatura: “porque si lo vemos internamente y analíticamente, las investigaciones que salen a la luz pueden restarle votos a Morena, y en ese sentido, pueden perjudicar”.

Julieta Ramírez Padilla, diputada federal Julieta Ramírez Padilla, diputada federal (La Crónica de Hoy)

Investigaciones han señalado a Julieta Ramírez, aspirante a la gubernatura de Baja California, como un cuadro cercano a la gobernadora Marina del Pilar y al grupo político de Adán Augusto López. La congresista se encuentra en el ojo del huracán tras revelaciones periodísticas que la ligan a negociaciones informales con el gobierno de los Estados Unidos.

Para Godínez, este tipo de perfiles generarán grandes negativos para el partido guinda, por lo que “resulta necesario depurar las listas de candidatos peligrosos o con historial negativo en el oficialismo”.

El estratega político, Alonso Cedeño, aseguró que si bien, no prevé que Morena pierda las elecciones, los escándalos políticos sí ponen en riesgo “la marca Morena”.

“El problema de este tipo de escándalos lo que ponen en riesgo es la marca Morena. Es deplorable que estemos llegando este tipo de confrontaciones o de contiendas internas, así es como han tenido graves erosiones los partidos, así es como empezó el fin del PRD es gravísimo que Morena permita que entre sus filas se vean este tipo de casos”, indicó.

En tanto, la doctora en ciencias políticas, Karolina Gilas, consideró que la información periodística en torno a la presunta intención de Julieta Ramírez de ser un testigo colaborador con el gobierno de los Estados Unidos, deja de de manifiesto una posible preocupación personal por la llegada de una investigación del país vecino del norte.

“En los últimos meses, derivado de la presión del gobierno de los Estados Unidos esa información está saliendo a la luz, trascendiendo en los medios, y se están volviendo el sujeto de investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses. Y lo que pasa es que cuando estas personas se sienten amenazadas frente a esas investigaciones pues buscan acuerdo, sabemos cómo opera la justicia estadounidense, y esa oportunidad de poder colaborar puede ser una parte muy interesante, y es extendible pero hablamos de un tema de interés personal que por otro lado le genera crisis al partido”, expresó.

La experta consideró que en una sociedad democrática, que exige comportamiento ético y de muy altos estándares de las personalidades políticas, “la información periodística que sale a la luz descalifica a esos personajes y los vuelve inviables”.