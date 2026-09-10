Vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados responde a señalamientos

Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, responidó a señalamientos hechos en un texto publicado en esta casa edotiral por un columnista y a continuación se muestra íntegra la carta que hizo llegar.

“Ante la columna publicada por el periodista Juan Manuel Jiménez, quiero dejar claro que se trata de un texto construido a partir de supuestos, versiones de terceros y declaraciones radiofónicas, sin que hasta ahora se hayan presentado pruebas claras, concretas y verificables que sustenten las afirmaciones que ahí se plantean.

Gabriela Jiménez

“En mi trayectoria personal, profesional y política me he conducido siempre con rectitud, integridad, ética y honorabilidad. No tengo relación con personas señaladas por hechos de corrupción ni con ninguna actividad ilícita. No tengo nada que ocultar ni nada que temer.

“Respeto profundamente el ejercicio periodístico cuando se realiza con investigación, objetividad, rigor y veracidad. Precisamente por ello, considero que cualquier señalamiento debe estar sustentado en hechos y pruebas, no en especulaciones, insinuaciones o dichos de terceros.

“No considero necesario responder a afirmaciones que no corresponden con la realidad. Sin embargo, también tengo derecho a defender mi honor y mi reputación. Si esta línea de publicaciones, basada en acusaciones infundadas y descalificaciones personales, continúa, recurriré a las instancias legales correspondientes para ejercer los derechos que me asisten.

“Mi conducta y mi trayectoria hablan por mí. Como mujer, como legisladora y como servidora pública, seguiré actuando con la misma convicción: con la verdad, de frente y sin nada que ocultar”, expresó la diputada.