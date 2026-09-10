FGR apunta a suicidio como principal línea de investigación en caso Zenyazen Escobar

Zenyazen Roberto Escobar García

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tras el análisis integral de los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios recabados por la muerte del diputado federal Zenyazen Roberto Escobar García, las principales líneas de investigación coinciden y apuntan a que se trató de un suicidio.

El legislador murió el pasado 4 de septiembre en la comunidad de La Gloria, perteneciente al municipio de Puente Nacional, Veracruz. Debido a que se trataba de un diputado federal en funciones, la FGR asumió la investigación y, a través de su Fiscalía Federal en Veracruz, comenzó los trabajos en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento, la institución ha realizado más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes, con la participación de personal especializado de la Agencia de Investigación Criminal y de distintas áreas periciales.

Investigación

La FGR explicó que para esclarecer los hechos se integró un equipo del Centro Federal Pericial Forense, junto con peritos adscritos en Veracruz. Los trabajos abarcaron distintas especialidades, entre ellas medicina, criminalística, balística forense, genética, química forense, lofoscopía, fotografía, informática, tránsito terrestre y toxicología.

También se realizaron entrevistas a personas cercanas al diputado en los ámbitos afectivo y laboral, como parte de las diligencias para reconstruir las circunstancias relacionadas con su fallecimiento.

La Fiscalía aseguró que desde las primeras actuaciones se mantuvieron protocolos para el resguardo, recolección, aseguramiento, registro y análisis de los indicios. Estas tareas estuvieron a cargo de policías ministeriales, peritos, analistas, ministerios públicos y fiscales.

Otras posibilidades siguen abiertas

Aunque los resultados obtenidos hasta ahora llevan a la FGR a considerar el suicidio como la principal línea de investigación, la institución aclaró que el caso todavía no está cerrado.

En su comunicado, señaló que las investigaciones continuarán y que no se descarta eventualmente la posibilidad de otros móviles o líneas de investigación, con el objetivo de alcanzar el esclarecimiento pleno de los hechos.

La Fiscalía también indicó que durante el proceso se ha priorizado la atención, respeto y protección de las víctimas indirectas, quienes, de acuerdo con la institución, han tenido una participación importante en las investigaciones.

La FGR añadió que, si considera viable hacerlo y existen las condiciones para ello, volverá a informar sobre los avances del caso, bajo el compromiso de respetar en todo momento la dignidad y los derechos de los familiares y víctimas.