El EdoMéx insta a celebrar una Navidad sustentable y reducir generación de residuos

Gobierno del Estado de México invita a celebrar una Navidad sustentable y reducir la generación de residuos

Ante el incremento en la generación de residuos durante la temporada decembrina, el Gobierno del Estado de México hizo un llamado a las familias mexiquenses para adoptar prácticas responsables y celebrar una Navidad Sustentable, con el objetivo de disminuir el impacto ambiental que se registra en estas fechas.

La administración estatal encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, informó que durante diciembre la cantidad de basura generada en los hogares aumenta considerablemente. De acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal, en esta temporada se producen entre 1 y 1.25 kilogramos de residuos por persona al día, principalmente derivados del consumo excesivo, envolturas, empaques y productos de un solo uso.

Ante este panorama, el Gobierno mexiquense exhortó a la población a realizar un consumo responsable, privilegiando acciones sencillas que pueden marcar una diferencia significativa en la protección del medio ambiente. Entre las principales recomendaciones se encuentra la reutilización de adornos navideños de años anteriores, así como la elaboración de decoraciones con materiales reciclados, evitando la compra de productos de corta vida útil.

Asimismo, las autoridades ambientales sugirieron comprar únicamente lo necesario, elegir productos con poco o ningún empaque y evitar el uso de bolsas, envolturas y utensilios desechables. En su lugar, se recomienda optar por artículos reutilizables o fabricados con materiales reciclados, lo que contribuye a reducir la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios.

En cuanto al manejo de envolturas y empaques, la Secretaría del Medio Ambiente pidió a las familias guardar bolsas, cajas y papeles para darles un uso posterior, así como separar y compactar los residuos, lo que facilita su recolección y reciclaje. Estas acciones permiten aprovechar mejor los materiales y fomentar una cultura de aprovechamiento responsable.

Respecto a la compra de juguetes, el Gobierno del Estado de México recomendó preferir aquellos que no requieren baterías, debido al impacto ambiental que generan estos desechos cuando no se manejan de manera adecuada. La correcta disposición de baterías y aparatos electrónicos sigue siendo uno de los principales retos en materia ambiental.

Las autoridades estatales reiteraron la importancia de aplicar la regla de las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, como una estrategia clave para disminuir la generación de residuos durante las fiestas decembrinas y a lo largo del año. Señalaron que la suma de pequeñas acciones desde los hogares puede generar un impacto positivo en el cuidado del entorno.

Finalmente, el Gobierno del Estado de México invitó a la ciudadanía a mantener una conciencia ambiental permanente, evitando el uso de plásticos de un solo uso y promoviendo la correcta separación de residuos. Con estas medidas, se busca no solo disfrutar de una Navidad más responsable, sino también contribuir a la construcción de un estado más limpio y sustentable para las futuras generaciones.