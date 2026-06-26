IMSS presenta el documental “Memoria IMSS: Cuatro décadas de orgullo y derechos de la diversidad”

Por medio de la Dirección de Planeación para la Transformación Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se realizó la presentación del documental “Memoria IMSS: Cuatro décadas de orgullo y derechos de la diversidad”, en el que se reconoce el papel fundamental de los derechohabientes en la construcción de una institución más justa, incluyente y cercana a la gente.

Durante el evento realizado en el Teatro Juan Moisés Calleja de la Ciudad de México, el director de Planeación para la Transformación Institucional, Arturo de Lucio Ortega, destacó que el Seguro Social es una institución que en más de 40 años ha asumido con responsabilidad la atención del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) para garantizar el derecho a la salud de las personas de la diversidad.

Afirmó que “bajo la dirección de Zoé Robledo, el IMSS transformó su relación con la diversidad” y el liderazgo institucional se refleja en hitos como la aplicación de tratamientos antirretrovirales y la implementación de estrategias de prevención, junto con avances en el reconocimiento de derechos para las personas LGBT+, como el acceso a prestaciones y la adopción de protocolos contra la discriminación.

El titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, Jorge Armando Marengo Camacho, subrayó que el Instituto ha consolidado un modelo de atención integral basado en derechos humanos, con personal cada vez más capacitado, acceso a tratamientos innovadores y mecanismos de seguimiento oportuno a nivel nacional.

Resaltó la incorporación de herramientas tecnológicas y estrategias de acompañamiento humanizado que garantizan confidencialidad, trato digno y atención centrada en las personas. Además, reconoció el trabajo de servidoras y servidores públicos que, durante más de cuatro décadas, han contribuido a transformar la respuesta institucional frente al VIH, al avanzar hacia una cultura de empatía, inclusión y respeto.