Sectur destaca el fortalecimiento de la confianza en México por inversión de 250 mdd en nuevo complejo en Quintana Roo

Inversión de 250 mdd para nuevo complejo hotelero refleja confianza en México y fortalece el turismo en Quintana Roo

Durante la gira de trabajo de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, por Quintana Roo, encabezó el corte de listón y el recorrido inaugural del Hotel St. Regis Costa Mujeres, un proyecto que representó una inversión de 250 millones de dólares y que durante su construcción generó alrededor de 2 mil empleos.

En este recorrido la titular de Sectur estuvo acompañada por la gobernadora, Mara Lezama Espinosa, y por el secretario de Turismo estatal, Bernardo Cueto Riestra, y destacó que el fortalecimiento de la infraestructura turística permite mantener el liderazgo de México como una potencia mundial en esta actividad.

“Cada nueva inversión es una muestra de confianza en nuestro país, en nuestras comunidades y en el enorme potencial que tiene el turismo para transformar vidas mediante la generación de empleo, desarrollo y bienestar”, expresó Rodríguez Zamora.

El complejo inicia operaciones con 250 asociadas y asociados, con la expectativa de alcanzar hasta 350 empleos directos durante su primer año de funcionamiento, fortaleciendo la oferta turística de Quintana Roo y ampliando las oportunidades de desarrollo para la población local.

La funcionaria federal destacó que Quintana Roo continúa consolidándose como el principal destino turístico del país, resultado de una infraestructura sólida y de la confianza que millones de visitantes e inversionistas depositan año con año en la entidad.

Además de que el estado cuenta con 1,479 establecimientos de hospedaje y una oferta de 140,592 habitaciones, mientras que el municipio de Benito Juárez concentra 215 establecimientos con 47,344 habitaciones, lo que refleja la fortaleza de su infraestructura turística.

Asimismo, subrayó que Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional en llegada de turistas a cuartos de hotel, con 18 millones 381 mil 646 visitantes, muy por encima de otras entidades del país, consolidándose como el principal destino turístico de México.