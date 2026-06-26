Alejandro Moreno destaca el diálogo México- Perú tras reunirse con Keiko Fujimori

En su calidad de presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), el senador Alejandro Moreno se reunió con la presidenta electa de la República del Perú, Keiko Fujimori, a quien felicitó por su triunfo y le deseó éxito en su próxima gestión al frente del gobierno de esta nación hermana.

El también presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) comentó que fue un encuentro de respeto, apertura y coincidencias sobre la importancia de fortalecer los vínculos entre ambos pueblos.

Después de la reunión, Alejandro Moreno expresó su reconocimiento y valoró la disposición del Gobierno de México para avanzar en el restablecimiento pleno de la relación bilateral.

El presidente de la COPPPAL, quien encabezó la misión de observación electoral de este organismo en los comicios presidenciales de Perú, destacó que “nuestros países comparten historia, cultura y una profunda vocación latinoamericana que debe traducirse en mayor cooperación, diálogo permanente e integración regional en beneficio de nuestras sociedades”.

Alejandro Moreno señaló que desde la COPPPAL seguirán impulsando el entendimiento entre las naciones, convencidos de que la colaboración, el respeto mutuo y la defensa de la democracia son el camino para construir una región más fuerte, más próspera y con mayores oportunidades para todos.