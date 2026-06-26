Gracias al financiamiento histórico del Protocolo de Montreal, México acelerará la eliminación de gases contaminantes

México acelerará la eliminación de gases contaminantes con financiamiento histórico a través del Protocolo de Montreal

Como resultado de la Reunión 98 del Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal, celebrada del 22 al 26 de junio en esa ciudad canadiense, el Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal aprobó una donación de 6.5 millones de dólares que México destinará al desarrollo del segundo tramo del plan nacional diseñado para reducir de manera drástica el consumo de hidrofluorocarbonos (HFC), sustancias químicas que se utilizan principalmente como gases refrigerantes en sectores domésticos e industriales, sistemas de aire acondicionado, espumas de poliuretano y aerosoles.

La asignación de estos fondos internacionales representa un voto de confianza hacia la estrategia del Gobierno de México y con ello afianza su capacidad para alcanzar objetivos de reducción de consumo de HFC más ambiciosos alineados a la demanda de consumo en el país. En este sentido, la Semarnat promoverá activamente el uso de refrigerantes ambientalmente limpios, que posean un bajo potencial de calentamiento global y que, al mismo tiempo, propicien una mayor eficiencia energética.

Con ello, México se ha posicionado como protagonista reconocido dentro del Protocolo de Montreal, acuerdo establecido en 1987 con el objetivo de eliminar el consumo de las sustancias que dañan la capa de ozono y que, a partir de la llamada enmienda de Kigali en 2016, ha contribuido a evitar el incremento en la temperatura del planeta mediante la reducción en el consumo de los HFC.

Con este impulso financiero, el Gobierno de México, a través de la Semarnat, fortalece el trabajo conjunto con los sectores industriales usuarios para consolidar una reducción en el consumo de HFC que responda de forma eficiente y limpia a la demanda del país.