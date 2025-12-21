Jefa Fabiana: una vida dedicada al estudio, a prepararse y ver por los demás

La jefa Fabiana Maribel Zepeda La jefa Fabiana, en entrevista con Crónica, comparte pasajes de su vida. Su firme convicción de ser una de las mejores enfermeras, su afán por estudiar, prepararse ser cada día mejor, dar lo mejor de sí, ver por su gremio, casi 140 mil enfermeras y enfermeros del IMSS en todo el país y por supuesto, su familia (Adrian Contreras)

Con un firme deseo de ver por la salud de los demás, la maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, comenzó a estudiar enfermería desde los 14 años, y parte de su inspiración se arraigó en la caricatura “Candy Candy, porque ella era enfermera, y me gustaba mucho ver cómo, siempre cuidaba a los demás”, comparte.

En entrevista con Crónica, la jefa Fabiana, titular de la Coordinación Técnica de Enfermería en el IMSS, el matrimonio y los hijos, han sido temas importantes en su vida, pero también su desarrollo profesional, el otro motivo de vida, su otra pasión y razón de ser.

Confiesa que pese a la insistencia de su papá en ser médica, la segunda de cuatro hermanos, -de ellos un sólo hombre-, se mantuvo firme en su convicción, su meta era convertirse en una enfermera y de las mejores.

Durante su vida, la maestra Fabiana ha enfrentado miles de retos, que ha sorteado con sabiduría, no para beneficio propio, sino en favor de su gremio.

Conocida como “la jefa Fabiana”, -sin proponérselo, saltó a la fama en plena pandemia-, al convertirse en la voz de su gremio, que hoy suma más de 133 mil enfermeras y enfermeros del IMSS en todo el país, quienes lucharon a brazo partido por salvar vidas, siempre de la mano de médicas y médicos.

Precisa: “Fabiana no nació en la pandemia. Yo ya tenía muchos años de trabajo, de entrega, mucha experiencia y de labor con este maravilloso equipo de colaboradores -señala hacia afuera de su oficina en donde hay un importante grupo de personas-. Sin ellos no soy nadie. Juntos es como hemos logrado ir siempre hacia adelante”.

Me prometí que jamás tendría un novio médico

En la charla, la maestra Fabiana, comparte que cuando entró a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, los estudiantes de la Facultad de Medicina tenían el concurso “la cofia de oro”, que ganaba quien hubiera estado con más enfermeras, “entonces decidí que no iba a ser médico y nunca iba a tener un pretendiente o un novio médico”.

Con los años, vio que los médicos son seres maravillosos, y a la fecha suma muchos amigos y amigas doctores, conciliando así aquella mala idea que tenía.

enfermera Fabiana Maribel Zepeda Siempre firme en sus metas trazadas, la maestra Fabiana se ha dado tiempo para el trabajo, ver por sus compañeras y compañeros enfermeros, seguirse preparando y su familia (Adrián Contreras)

“Termino mi maestría y ya me embarazo”

Acostumbrada a luchar por alcanzar sus sueños, Zepeda Arias, sabe que en su vida, el “no se puede”, no existe, y de a poco, con tiempo, paciencia y mucho apoyo de quienes la aman, ha ido alcanzando sus metas.

Se casó “grande”, dice, por dedicarse a estudiar y tratar de compaginar noviazgo, estudios y futuro matrimonio y su compañero de vida siempre supo ser paciente, esperar y apoyarla a que llegara el momento.

-Cuando eran novios, su ahora esposo, no le decía que ¿para cuándo la boda?

-¡Ah, claro!, incluso me acusaba con mis papás decía que lo iba a dejar, que lo iba hacer perder el tiempo-, comparte me mientras se le escapa una risita de felicidad y reitera enfática que él siempre la ha apoyado en todo.

El primer hijo llegó después de tres años de casada, porque estaba estudiando la maestría, “yo le decía: nada más déjame que termine mi maestría (en Ciencias en el área de Sistemas de Salud), y ya me embarazo (vuelve a reír mientras su rostro muestra una enorme sonrisa de felicidad)... Es un hombre extraordinario”.

La jefa Fabiana, vive “en modo alumno”

Con 32 años de trayectoria laboral en el Seguro Social, y dos hijos de 18 y 16 años, la jefa Fabiana ha aprendido a dividir trabajo y el hogar, en donde, con tres hombres, se siente la reina, pero siempre pendiente de ellos.

“Soy una mamá como todas: soy su uber, su enfermera, su chacha (vuelve a reír con una amplia sonrisa que le ilumina el rostro), su Didi food, hago de todo para estar cerca de ellos, cuidándolos y apoyándolos, porque el trabajo es muy absorbente”.

Incluso -añade-, mis hijos me dicen: ‘aquí no eres la jefa, mamá’, o sea, me ubican y eso lo agradezco. En el trabajo y en la casa vivo en modo alumno: siempre aprendiendo de mis compañeros y de mis hijos".

Fabiana Maribel, sabe que el camino no ha sido sencillo, pero ha valido la pena, porque a fuerza de voluntad y esfuerzo, ha sabido tejer una importante red de apoyo, con toda su familia y sus compañeros de trabajo.

Seguir luchando contra la hegemonia médica

Advierte que todavía falta luchar contra la hegemonía médica y dejar de ver a este importante ejército de enfermeras y enfermeros (140 mil del IMSS e IMSS-Bienestar-, como subordinados, “ya no es así, porque ahora nosotros también tenemos licenciaturas, maestrías y doctorados”, e incluso, la propia Zepeda Arias cuenta con un doctorado en Alta Dirección por el Centro de Posgrado del Estado de México.

La gra familia IMSS Fabiana Zepeda, titular de la Coordinación Técnica de Enfermería en el IMSS, resaltó el importante apoyo del director del instituto Zoé Robledo, porque las y los enfermeros ya puedan hacer prescripciones médicas (Adrián Contreras)

Hay que cambiar la ideología, enfatiza, y aceptar que la enfermería cumplen con una labor fundamental en la salud, y presume que ya van a poder prescribir medicamentos y para ello se ha capacitado a 1,500 enfermeras y enfermeros con licenciatura, lo cual permitirá una atención en el primer nivel más rápida y eficiente para la derechohabiencia.

“No se trata de competencia, ni de sustituir a nadie, sino de que el personal de enfermería amplíe los brazos, las alas del IMSS para atender a la población”.

La mira la tiene puesta en el siguiente paso: consolidar la prescripción médica, tema en el que ha habido mucho apoyo del director general del IMSS, Zoé Robledo.

¡Sí llegamos todas!

Al convertirse en la primera mujer titular de la coordinación técnica de enfermería, enfatiza el trabajo conjunto con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde que era jefa de gobierno de la Ciudad de México, y hoy agradece “que volteó a ver a las y los enfermeros del país”.

“Sí llegamos juntas, ella a la Presidencia de la República y yo como representante del gremio, esa es la fortaleza del `llegamos todas´, no es solo un discurso, y claro que los hombres son maravillosos y fundamentales para la vida, pero sí tenemos que visibilizar todavía más el trabajo.

Reconocimiento a todo un gremio La jefa Fabiana señaló que el reconocimiento a su destacada trayectoria institucional, no es una distinción personal, sino para todo su gremio (Adrián Contreras)

El reconocimiento a la trayectoria, fue por su gremio, no por ella

Del reconocimiento que recibió de manos de la presidenta Sheinbaum Pardo el pasado 10 de diciembre, por su destacada trayectoria institucional, comparte que se animó a recibirlo luego de 32 años en el IMSS, por la distinción a su gremio.

Asevera que dicha distinción sólo se había entregado a médicos “y el parteaguas es que por primera vez lo recibe una enfermera, “pero pensé: `no eres tú Fabiana, este reconocimiento no es para ti, sino para tu gremio. Una enfermera va a estar en ese listado por trayectoria institucional: eso fue lo que me hizo decir que sí”.

Se queda en el alma con el placer del momento, recibirlo de manos de la Presidenta de México, el honor personal de representar a su gremio, y la satisfacción de saber que la jefa del Ejecutivo Federal “tiene un cariño especial por las enfermeras y eso es muy bueno, de hecho se lo le agradecí, le dije: `gracias por voltear a ver a las enfermeras´, porque nos ha incorporado en dos sus importantes estrategias “vive saludable, vive feliz” y “Salud casa por casa”, y eso es algo que se agradece.