El día que Iván Archivaldo Guzmán fue detenido: hoy el líder de “Los Chapitos” está prófugo y en jaque

Iván Archivaldo Guzmán Líder de Los Chapitos (Crónica Digital)

Iván Archivaldo Guzmán Salazar apareció por primera vez en los registros judiciales en 2005. Tenía poco más de 20 años. Viajaba en un vehículo de lujo por Zapopan, Jalisco cuando fue capturado, pero duró poco tiempo en prisión.

Dos décadas después, el líder de Los Chapitos sigue libre. Su estructura muestra fisuras. Las detenciones y abatimientos recientes han reducido su margen de maniobra y el cerco que hoy lo acorrala podría ser más estrecho, bajo la lupa de las autoridades mexicanas y con EU manteniendo una jugosa recompensa.

¿Cómo fue detenido Iván Archivaldo Guzmán y por qué quedó libre?

La mañana del 13 de febrero de 2005, fuerzas municipales, federales y militares interceptaron un BMW X5 en Zapopan. El vehículo intentó evadir a las autoridades. Fue alcanzado tras una breve persecución.

Entre los detenidos estaba Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Al momento del arresto usó un nombre falso. Dijo llamarse Alejandro. Declaró una edad menor a la real. La revisión del automóvil dejó al descubierto cocaína y un arma.

El operativo desplegó un fuerte dispositivo de seguridad. Participaron elementos del Ejército, agentes federales y policías locales. El hijo de El Chapo Guzmán fue trasladado a instalaciones de la entonces PGR en Jalisco bajo vigilancia permanente.

Las primeras horas posteriores a la detención estuvieron marcadas por versiones contradictorias. Se especuló con una liberación rápida. Las investigaciones confirmaron la identidad real del detenido, heredero de Joaquín Guzmán Loera. Fue enviado a la Ciudad de México. Después ingresó a un penal federal de alta seguridad.

Aunque fue acusado de lavado de dinero vinculado al Cártel de Sinaloa, el proceso no prosperó. Tras pasar más de tres años en prisión recuperó la libertad por falta de pruebas suficientes.

Historial de Iván Archivaldo Guzmán

El tiempo convirtió a aquel joven en una figura del crimen organizado. Iván Archivaldo escaló dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa hasta consolidarse como el mando de mayor peso entre los conocidos ahora como Los Chapiotos.

Las agencias estadounidenses lo señalan como responsable del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. También lo vinculan con Marihuana, heroína, cocaína y metanfetamina, esta última la que más preocupa a las autoridades estadounidenes; por ello la DEA ofrece hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Además, según reportes oficiales, coordina células armadas que operan en México. Desde ese rol dirige acciones violentas y protege las rutas del narcotráfico.

¿Por qué delitos persigue EU a Iván Archivaldo Guzmán?

En abril de 2023, dos grandes jurados federales presentaron cargos en su contra. Uno en el Distrito Sur de Nueva York. Otro en el Distrito Norte de Illinois.

Las acusaciones incluyen conspiración para importar fentanilo, posesión de armas y blanqueo de dinero. Desde entonces, Iván Archivaldo es un objetivo prioritario para las autoridades estadounidenses.

Golpes a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

A lo largo de 2025, operadores logísticos, pilotos y responsables de seguridad fueron detenidos. Mauro N, Kevin Alonso Gil Acosta, Luis Alfonso López y otros mandos cayeron en distintos operativos.

En diciembre de 2025, el Gabinete de Seguridad Federal ejecutó operativos que impactaron de lleno a su entorno familiar y financiero.

En Zapopan fue detenido Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias El 7. Es cuñado de Iván Archivaldo y operador financiero del grupo. En la misma zona cayó Mario Lindoro Elenes, conocido como El Niño, suegro del líder y también vinculado al manejo de recursos ilícitos.

Golpe a "Los Chapitos" Múltiples miembros de esta facción del Cártel de Sinaloa fueron capturados en operativos simultáneos.

En Mazatlán, Sinaloa, fue capturado Carlos Gabriel Reynoso García, alias El Pollo. Se le identifica como jefe de la célula armada Los Jordán. Tenía tres órdenes de aprehensión por homicidio.

Estas detenciones no han sido el único golpe. En 2025, nombres clave de su esquema de seguridad murieron en enfrentamientos con fuerzas federales.

En mayo fue abatido Jorge Humberto Figueroa Benítez, conocido como El Perris. Era jefe de seguridad de alto nivel. En octubre cayó Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, alias El Morral, líder de una célula de sicarios en Culiacán. Estas bajas redujeron la capacidad operativa del grupo y alteraron su control territorial.

Mientras Iván Archivaldo permanece prófugo, sus hermanos menores enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos. Ovidio Guzmán López se declaró culpable en diciembre de 2025 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Joaquín Guzmán López permanece bajo custodia desde julio de 2024. Colabora con las autoridades estadounidenses tras su captura. En tanto, su hermano Iván se mantiene prófugo, pero en jaque.