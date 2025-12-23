Historial de “El Panu”, operador de “Los Chapitos”; tenía un hotel y un familiar político Sale a la luz nueva información sobre “El Panu”, quien habría sido asesinado en Zona Rosa el pasado 21 de diciembre (DEA)

Tras el asesinato de Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, sale a la luz más información sobre su identidad y entorno personal, revelándose la posible posesión de un hotel a su nombre.

Óscar Noé Medina González, también conocido como “El Panu”, fue asesinado durante la noche del pasado domingo 21 de diciembre dentro del restaurante “Luau” ubicado en Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), una mujer y dos sujetos se encontraban consumiendo alimentos cuando al lugar de los hechos arribaron dos hombres y comenzaron a disparar a los involucrados.

Como consecuencia de los disparos, un hombre resultó herido, mientras que otro perdió la vida. En posteriores reportes se revelaría la identidad del fallecido, tratándose de Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, principal lugarteniente de Los Chapitos.

En imágenes compartidas posteriormente en redes sociales, se daría a conocer que en realidad fue únicamente un sujeto quien realizó las detonaciones y huyó del lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han compartido mayor información sobre las investigaciones relacionadas con el homicidio.

No obstante, recientemente se ha revelado mayor información sobre “El Panu”, dándose a conocer la identidad de su esposa, además de una posible relación familiar con un político.

“El Panu” estaba casado con una modelo y era yerno de un político

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el día de su asesinato, Óscar Noé Medina González se encontraba cenando con su esposa, identificada como María José Rojo, modelo e hija de Adolfo Rojo Montoya, ex diputado del PAN.

Según estos mismos reportes, la esposa de “El Panu” le habría indicado a las autoridades que su esposo se llamaba Oscar Ruíz, era socio de una empresa hotelera en Mazatlán y que desconocía los negocios de este.

Mientras que otros reportes periodísticos informan que “El Panu” era dueño del hotel Tramonto de Mazatlán.

“El Panu”, buscado por la DEA

Mientras que, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas (DEA) mantenía una recompensa por $4 millones de dólares para quien revelara información que condujera a la captura de Óscar Noé Medina González, “El Panu”.

Según lo publicado por la DEA, “El Panu” era acusado en Estados Unidos por presuntas violaciones federales, como: Conspiración para Importar Fentanilo, Conspiración para Traficar Fentanilo, Posesión de Ametralladoras y Dispositivos Destructivos, Conspiración para Poseer Ametralladoras y Dispositivos Destructivos, y Conspiración para Lavado de Dinero.