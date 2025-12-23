Inaugura IMSS sala de Hemodinamia en Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI

Nueva sala de hemodinamia El director general del IMSS, Zoé Robledo encabezó la inauguración de una nueva sala de Hemodinamia en Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI

Con la puesta en operación de una nueva sala de Hemodinamia, en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), logrará fortalecer la atención médica especializada y ampliar la capacidad de respuesta en procedimientos de alta complejidad a la derechohabiencia.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que la sala de Hemodinamia del Hospital de Cardiología es la sexta que se ha puesto en operaciones durante el presente año con equipos adquiridos y operada por el propio instituto, espacio en el que se atienden enfermedades cardiovasculares, infartos y procedimientos como colocación de marcapasos.

Explicó que el Instituto cuenta con 81 de estas salas, en 2019 había 48 en todo el IMSS y en siete años el crecimiento es de más de 70%: 32 están ubicadas en entidades del país que no tenían estas instalaciones.

La sala de Hemodinamia del Hospital de Cardiología está equipada con tecnología que incluye imagen de alta definición, un software que integra eco-navegación y ultrasonido en tiempo real, herramientas que permiten realizar procedimientos de alta complejidad en pacientes con enfermedades estructurales, como problemas valvulares, así como en pacientes pediátricos con malformaciones congénitas del corazón, convirtiéndose en la primera sala en su tipo, lo que la convierte en un referente nacional en innovación para la atención cardiovascular.

“De esta manera acercamos mucho más los servicios y evitamos los traslados, además de que en muchos casos fue la primera sala de hemodinamia pública que existía, evitando la subrogación”, estableció a través de un enlace, en la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este martes.

Robledo Aburto indicó que con la puesta en marcha de esa área en el Hospital de Cardiología hace cinco días, se elimina la modalidad de subrogación en todo el Instituto; tiene capacidad para realizar seis procedimientos al día, 120 por mes y 1,440 al año.

Esto, sostuvo el directivo, permite al Seguro Social acercar la atención a los derechohabientes al lugar en donde viven, con autonomía y soberanía de los servicios con salas propias que además son de última generación.

Asimismo, informó que el pasado lunes 8 de diciembre se realizó con éxito un trasplante de corazón en esta UMAE a una paciente referida desde Tapachula, Chiapas, quien hasta el momento presenta una evolución favorable.