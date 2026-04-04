Semarnat acorta plazos y simplifica trámites ambientales a partir del 22 de abril

Tramites ambientales La Semarnat anunció dos acuerdos que reorganizan, fusionan y reducen requisitos en trámites de impacto ambiental, vida silvestre, organismos genéticamente modificados, capa de ozono y residuos.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales (Semarnat) pondrá en marcha, a partir del 22 de abril, una amplia simplificación de trámites ambientales con la intención de agilizar gestiones y acortar los tiempos de respuesta para la ciudadanía.

Los cambios fueron publicados el 1 de abril en el Diario Oficial de la Federación y abarcan procesos relacionados con impacto ambiental, vida silvestre, organismos genéticamente modificados y manejo de residuos.

Trámites de impacto ambiental

El ajuste más significativo se encuentra en los trámites de impacto ambiental donde las modalidades particulares y regionales (antes divididas entre proyectos con y sin riesgo) quedarán unificadas en los formatos SEMARNAT-04-002 y SEMARNAT-04-003.

Ambos reducirán sus requisitos de 12 a cinco documentos. Otros procedimientos, como la renuncia a una autorización en la materia o la solicitud de exención, también acortarán plazos: de tres meses a un máximo de 20 días hábiles.

Dentro de esta misma reestructura Trámites como:

Modificaciones a obras autorizadas

autorizadas Cambio de titularidad tendrán menos requisitos y tiempos de espera menores

tendrán menos requisitos y tiempos de espera menores Eliminación de los formatos antiguos de cambio de uso de suelo forestal

Con todos estos cambios se puso a disposición del público una guía actualizada para presentar manifestaciones de impacto ambiental.

Tramites para la vida silvestre y residuos

En el rubro de vida silvestre y residuos, la dependencia fusionó gestiones vinculadas al manejo y control de ejemplares que representan un riesgo.

El nuevo trámite SEMARNAT-08-041 reducirá su tiempo de respuesta a 18 días hábiles. Otras autorizaciones que ya no eran indispensables fueron eliminadas para aligerar la carga administrativa.

El área de bioseguridad también tuvo ajustes. Los permisos para liberar organismos genéticamente modificados (que estaban divididos en etapas experimental, piloto y comercial) se concentrarán en un solo trámite: SEMARNAT-04-010. A su vez, la gestión integral de estas liberaciones disminuirá su periodo de resolución de tres meses a 45 días hábiles.

Entre los cambios adicionales se encuentra la reducción de tiempos para asignar cuotas de importación de sustancias reguladas por el Protocolo de Montreal, que ahora deberán resolverse en 20 días hábiles y con menos requisitos.

La Semarnat busca avanzar hacia procesos más rápidos, claros y accesibles, apoyándose en la digitalización para facilitar la interacción con la ciudadanía y evitar trámites prolongados o duplicados.