SEP invertirá 37.5 mdp para renovar 25 planteles del Conalep en CDMX

Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo El programa “La Escuela es Nuestra” destinará recursos por primera vez a la Educación Media Superior, con obras y equipamiento en 25 planteles del Conalep capitalino.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que 25 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en la Ciudad de México recibirán una inversión de 37.5 millones de pesos a través del programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN), con el objetivo de renovar aulas, talleres y equipamiento, además de mejorar servicios básicos y reforzar la seguridad al interior de las escuelas.

El anuncio marca la primera ocasión en que LEEN se aplica a planteles de Educación Media Superior, Según Delgado, esta ampliación del programa forma parte de los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que busca garantizar espacios dignos, funcionales y seguros para miles de jóvenes que cursan su formación técnica.

A lo largo de su operación, explicó el titular de la SEP que LEEN ha permitido que las comunidades escolares definan directamente sus prioridades: desde obras de infraestructura hidráulica y sanitaria, instalación de techumbres y mejoramiento de accesos, hasta la construcción de nuevos espacios educativos.

En el caso de los planteles del Conalep, también se contempla la colocación de sistemas de videovigilancia, torniquetes y arcos detectores para fortalecer la seguridad.

El director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, destacó que contar con instalaciones adecuadas impacta de manera directa en el desempeño académico y en la preparación profesional de las juventudes.

Subrayó que el programa se ha convertido en una herramienta clave para impulsar su desarrollo integral al ofrecer mejores condiciones para el aprendizaje.

Rojas detalló que, además de las obras físicas, se prevé la adquisición de computadoras, proyectores, mobiliario y herramientas especializadas para talleres técnicos, lo que permitirá a las y los estudiantes fortalecer habilidades vinculadas con las necesidades del sector productivo.

También se reforzarán áreas como los laboratorios de enfermería, optometría, terapia respiratoria, informática y mantenimiento industrial.

Las mejoras alcanzan igualmente a servicios esenciales como sistemas eléctricos, hidráulicos y drenaje, junto con la creación de comedores, espacios deportivos y zonas de convivencia para estudiantes y personal docente.

El director del Conalep añadió que estas acciones se complementan con la actualización constante de los planes de estudio, la apertura de nuevas carreras y el trabajo con aliados estratégicos, con el fin de impulsar competencias digitales, habilidades lingüísticas y experiencias prácticas que preparen mejor al estudiantado para los retos profesionales que enfrentarán.