La Escuela es Nuestra en media superior, alcanzó una cobertura del 52%

atención planteles de educación media superior En el actual gobierno, a través de la SEP se atendieron 6,239 planteles educativos de educación media superior y en 2026 se atenderán las 5,652 escuelas restantes, cerrando brechas históricas de infraestructura y garantizando igualdad de oportunidades educativas

A través del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), durante el presente año se atendieron 6,239 planteles de Bachillerato, de un total de 11,89, lo que representa una cobertura del 52%, señaló el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Lo anterior, con el impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, garantiza condiciones dignas de infraestructura y equipamiento, así como la participación comunitaria en los planteles públicos del país, en beneficio de las y los jóvenes, como parte de una política educativa con visión sexenal y enfoque territorial.

El titular de la SEP explicó que esta intervención se centra en acciones de rehabilitación, mantenimiento mayor y equipamiento básico, bajo un modelo de gestión participativa que transfiere los recursos de manera directa a los comités escolares, fortaleciendo la transparencia, la corresponsabilidad y la toma de decisiones en cada plantel.

Asimismo, precisó que el diseño del plan sexenal establece una atención diferenciada por nivel educativo; en el caso de la Educación Media Superior, se prevé que las escuelas reciban apoyos al menos tres veces durante el sexenio, asegurando la continuidad en las mejoras físicas y condiciones adecuadas para el desarrollo académico de las y los estudiantes.

La directora del programa LEEN, Pamela López Ruiz, comentó que la meta nacional es la cobertura al 100% en bachillerato, con lo que en el 2026 se atenderán las 5,652 escuelas restantes.

Esto permitirá cerrar brechas históricas de infraestructura y se garantizará la igualdad de oportunidades educativas en todo el territorio nacional, esfuerzo alineado con una visión de justicia social y educativa, al priorizar planteles con mayores rezagos y en contextos vulnerables, así como comunidades indígenas y regiones con menor acceso a recursos, consolidando a la escuela como un espacio seguro, funcional y formativo.

En este mismo sentido, recordó que el fortalecimiento de la Educación Media Superior es estratégico para el desarrollo del país, ya que impacta directamente en la permanencia escolar, el desarrollo de competencias y habilidades, la formación para el trabajo y la continuidad hacia la Educación Superior. Esta política pública coloca a las y los jóvenes en el centro de la transformación de México.