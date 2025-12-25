Se diluye sueño americano en era Trump; cae migración ilegal en 80% y aparecen aranceles

Migrantes observan cierre de frontera entre México y Estados Unidos Protestas en la frontera entre México y Estados Unidos (La Crónica de Hoy)

El sueño americano para miles de migrantes indocumentados que buscaban llegar a Estados Unidos se ha diluido o por lo menos se ha pausado en gran medida durante estos últimos 10 meses, pues la mano dura que impuso Donald Trump al llegar a su segundo mandato como presidente de ese país, ha logrado frenar la migración a su territorio en alrededor de un 80 % .

De hecho, las prioridades de Donald Trump cambiaron en el último año donde la migración ya no es un problema para Trump: ahora son los aranceles, el tráfico de fentanilo y el combate a los carteles del narcotráfico.

La migración irregular en la frontera entre EE. UU. y México ha caído a niveles no vistos en décadas derivado del endurecimiento de las políticas fronterizas del gobierno de Trump , incluyendo un aumento de las deportaciones y un mensaje claro de “frontera cerrada” para la migración irregular, lo que ha tenido un impacto disuasorio significativo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EE. UU. reportó en octubre de 2025 un descenso del 79% en los cruces irregulares respecto al año anterior aunque otras fuentes, hablan de una caída de hasta el 91% en el flujo migratorio.

El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) ha reportado una caída histórica en los flujos migratorios irregulares de mexicanos y otros migrantes hacia Estados Unidos en los últimos meses de 2024 y durante 2025, atribuyendo este descenso en gran medida a las políticas migratorias más restrictivas implementadas por la administración Trump.

A través de su Observatorio de Política Migratoria y Derechos Humanos y sus estudios como la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera Norte, monitorea continuamente estos cambios donde sus analistas destacan que, si bien el número de cruces ha disminuido drásticamente, la frontera sigue siendo una de las rutas terrestres más peligrosas del mundo y el perfil del migrante ha cambiado, incluyendo un aumento de personas que buscan asilo debido a la violencia en sus países de origen.

Esta situación del cierre de la frontera con Estados Unidos a la migración irregular se ve reflejada en la caída del número de migrantes detenidos en México.

DE LA MIGRACIÓN A LOS ARANCELES

De acuerdo con Jorge Durand, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara, a diferencia del millón 106 mil 400 migrantes, provenientes de todo el continente americano que se detuvieron en 2024, este año “la migra mexicana” ha detenido a 111 mil 32 personas.

Durante la mesa “México en el panorama internacional de las migraciones”, que formó parte del X Encuentro Libertad por el Saber, organizado por El Colegio Nacional, Durand señaló que México se encargó de detener el flujo migratorio hacía Estados Unidos y que las prioridades de Donald Trump cambiaron en el último año:

“La migración para Trump ya no es un problema, ahora son los aranceles, ya no es por la migración, es por el fentanilo”.

A su vez, la economista y demógrafa de El Colegio de México, Jessica Nájera dijo que la prueba de que “hay un cierre de la frontera total y hay una deportación masiva, todavía parcial”, son las cifras.

Así, mientras en 2014 apenas llegaron 785 migrantes africanos, en 2024 subieron a 58 mil 764 y este año volvió a descender la cifra a 6 mil 789; otro caso singular es el de los asiáticos, que pasó de 67 mil 962 personas en 2024 a 6 mil 104 este año.

CAMBIO EN LOS FLUJOS

“Los flujos migratorios han cambiado en composición. Hasta 2015 seguíamos diciendo que el perfil seguía siendo el mismo: el 90% eran personas de Guatemala, Honduras y El Salvador; pero después del 2015 cuando pasa la población haitiana e inician las detenciones de haitianos, empezó sistemáticamente una mayor diversificación de la población”, señaló Nájera

En su intervención, “La frontera sur de México: puerto de entrada de migrantes internacionales”, Nájera afirmó que en los últimos años, la población migrante centroamericana que llega a la frontera sur mexicana es solo del 30%, mientras que el resto “provienen de una diversidad de países y de continentes en el mundo”.

En 2022, “en la última revisión que hice de cuántos países tenemos registrados en las detenciones tenemos 141 países, cuando en el 2015 todavía teníamos menos de 20 países, y en el 2010 eran tres, los tres centroamericanos más otros adicionales. Hoy día podemos encontrar una gran diversidad de personas migrantes”.