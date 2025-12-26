“Cerraremos el 2025 como el segundo país con menos desempleo en el mundo”: Sheinbaum

El Gobierno Federal señala que se cerrará el año como el segundo país en el mundo con menor desempleo (Archivo/Cuartoscuro)

Desempleo — La Presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó un espacio durante sus vacaciones navideñas para destacar este viernes que en México “cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados”, publicó en su cuenta de la red social X.

La Jefa del Ejecutivo acompañó su mensaje con un gráfico en el que aparece México por detrás de Japón, como las naciones con el menor número de desocupación durante el año que está por concluir.

Sheinbaum destacó que México tiene una tasa de desocupación del 2.7 por ciento, mientras que Japón, que encabeza la lista registra 2.6%.

En la gráfica Japón aparece en primer lugar con 2.6 % de desocupación, seguido de México con el 2.7%; en tercer lugar aparece Alemania con 3.8%, seguido de Países Bajos, con 4%; de inmediato figura Australia, con el 4.3%; Estados Unidos registra el 4.6% e Irlanda con 4.9%. De acuerdo con el gráfico, los últimos lugares los ocupan España con 10.5 %; Finlandia, 10.3%; Suecia aparece con el 9.1% y Francia con 7.7 %.

Especial

Los datos presentados refieren que las cifras en los casos de México, Países Bajos, Australia, EU, Irlanda y Suecia corresponden hasta noviembre de este año, en tanto que la información correspondiente a Japón, Alemania, Austria, Italia, Bélgica, Francia, Finlandia y España, son hasta octubre pasado.

En octubre, según el último boletín difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desempleo en México se ubicaba en el 2.,6 % de la Población Económicamente Activa (PEA).

La población desocupada fue de 1.6 millones de personas y la PEA llegó a 62.5 millones de personas en el décimo mes del año, lo que supone una tasa de participación de 59.9 % y una población activa mayor en 1.1 millones a la de octubre de 2024.

Asimismo, los trabajadores informales en julio totalizaron 33.9 millones, para ubicar este sector con el 55.7 %.

