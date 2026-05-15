Sheinbaum entrega en Campeche nueva planta pasteurizadora de leche

La Presidenta Claudia Sheinbaum, constató el proceso de pasterización y empaquetado de leche durante su visita en Campeche (Especial)

“Plan Campeche“ — La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este viernes durante una gira por Campeche, una planta pasteurizadora pública, lo que representó una inversión de 130 millones de pesos y que a través de la Leche del Bienestar beneficiará a 7.5 millones de personas en la entidad que podrán tener acceso a este alimentos a mitad de precio.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que de los 750 millones de litros que se producen en todo el país, al menos 48 millones se destinan en Campeche para beneficiar a 7.5 millones de personas.

Esta infraestructura es parte del “Plan Campeche“, estrategia integral que tiene como obetivo la recuperación del campo campechano que cuenta con un presupuesto total de mil 200 millones de pesos destinados al apoyo de productores agrícolas y ganaderos locales.

Sheinbaum explicó que Leche para el Bienestar (antes Liconsa) se encargará del acopio, pasteurización y empaque de la leche, y posterriormente ésta se distribuirá a través de programas sociales o se comercializará en las Tiendas del Bienestar.

La Jefa del Ejecutivo Federal conoció el proceso de producción de Leche del Bienestar (Especial)

Sheinbaum refirió que a diferencia de gobiernos del periodo neoliberal, cuando se privatizaron de manera masiva empresas públicas, ahora se impulsa la empresa pública. “Es en realidad un proyecto de incorporación de los productores agrícolas y de distribución. ¿Sustituye al mercado? No. Hay productores de leche privados, pero esto garantiza que los productores de Campeche tengan bienestar”.

“Generamos este hermoso plan que llamamos Plan Campeche (...). Es apoyo a los productores de leche, son 877 productores a quienes se les dieron los insumos, se produce la leche y se compra a 11.50 pesos el litro”, explicó.

Sin quitar el dedo del renglón respecto al apoyo a productores de alimentos del país y a ciudadanos, que son los más beneficiados, la mandataria resaltó que esta planta pasteurizadora tiene lo más avanzado y moderno para la producción de leche.

Asimismo, apuntó que así como se apoya a los productores de maíz o frijol, también se apoya a los productores de este alimento como es la leche con la Leche para el Bienestar, ya que lo importante es comprarles la mayor parte del lácteo para que exista un proceso justo entre quienes la producen y quienes la consumen.

Acompañaron a la mandataria la Gobernadora Layda Sansores, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez; la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya y el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo.

La Crónica de Hoy 2026