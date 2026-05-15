Diputada Fabiola Alanís reconoce labor de los maestros

Fabiola Alanís

Como parte del Día del AMestro, la diputada Fabiola Alanís dirigió un amplio reconocimiento al magisterio michoacano y a todas y todos los trabajadores de la educación.

La legisladora destacó que la Cuarta Transformación ha dignificado su labor mediante el respaldo institucional, el pago puntual de salarios y el reconocimiento pleno a su papel en la construcción del país.

Señaló que durante muchos años las maestras y maestros enfrentaron abandono institucional, incertidumbre laboral y campañas de desprestigio; sin embargo, afirmó que con la llegada de la Cuarta Transformación comenzó una etapa distinta de respeto y acompañamiento al sector educativo.

Apuntó que el gobierno actual reconoce la enorme contribución social de las maestras y maestros, que no sólo enseñan contenidos académicos sino, que forman generaciones, acompañan proyectos de vida y sostienen el tejido social de nuestras comunidades.

Destacó que el cumplimiento puntual de la nómina magisterial y el respaldo permanente del Gobierno de México representan actos de justicia para miles de trabajadoras y trabajadores de la educación en Michoacán.

“La Cuarta Transformación entendió algo fundamental: no puede haber bienestar ni justicia social sin educación pública fuerte y sin maestras y maestros dignificados”, señaló.

Sostuvo que el magisterio es un aliado fundamental del proceso de transformación nacional, porque diariamente contribuye a formar ciudadanía, conciencia social y valores comunitarios.

En ese sentido, destacó que las escuelas representan mucho más que espacios educativos, son centros de saber, pero también son el corazón de la vida comunitaria, añadió que son espacios donde se construye convivencia, identidad, solidaridad y cohesión social.

“En cada aula hay historias de esfuerzo, de vocación y de amor por Michoacán. Por eso el reconocimiento al magisterio debe ser permanente y sincero”, puntualizó.

Finalmente, Fabiola Alanís reiteró que fortalecer la educación pública es fortalecer el futuro del estado y del país.

“Quienes enseñan también transforman. Y hoy queremos decirle al magisterio michoacano que no está solo, que cuenta con el respaldo del movimiento y que su labor seguirá siendo fundamental para construir un Michoacán con más igualdad, más oportunidades y más esperanza”, concluyó.