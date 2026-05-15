Conapesca y Alianza del Pacífico impulsan a mujeres de la pesca y acuacultura artesanal

Conapesca y Alianza del Pacífico impulsan a mujeres

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) reveló junto con la Alianza de Pacífico, un proyecto internacional para fortalecer la soberanía alimentaria e impulsar a mujeres mexicanas dedicadas a la pesca y acuacultura artesanal.

Por lo tanto, la Conapesca detalló que el proyecto “Fortalecimiento económico del sector artesanal de la pesca y acuacultura mediante herramientas estratégicas para impulsar el empoderamiento de las mujeres” capacitó a distancia a 40 mexicanas en los siguientes ejes:

Empoderamiento económico: Fomento a la comercialización directa a las productoras.

Fomento a la comercialización directa a las productoras. Sostenibilidad: Fortalecer las prácticas pesqueras responsables con el medio de vida de los recursos acuáticos.

Fortalecer las prácticas pesqueras responsables con el medio de vida de los recursos acuáticos. Innovación tecnológica: Acceso a nuevas metodologías para mejorar la productividad en la acuacultura artesanal.

Acceso a nuevas metodologías para mejorar la productividad en la acuacultura artesanal. Redes de colaboración: Creación de una plataforma regional de intercambio de conocimientos para las mujeres participantes en los cuatro países que integran la alianza: Chile, Colombia, México y Perú.

Asimismo, la dependencia federal explicó que autorizarán la adquisición de herramientas técnicas y de gestión, con la finalidad de garantizar la equidad de género.

Del mismo modo, la Conapesca indicó que la pesca y la acuacultura artesanal representan el sustento de más de 44 mil mujeres dedicadas a esta actividad en el país.

Por último, la dependencia federal reiteró su compromiso con el fortalecimiento de las mujeres pescadoras y acuacultoras, ya que se desarrollan en este sector en las costas y aguas interiores, garantizando la seguridad alimentaria con alimentos de alta calidad nutricional.

La Crónica de Hoy 2026