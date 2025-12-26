En 2025, 508 mil 891 personas concluyeron su educación básica a través del INEA (Artemio Guerra Baz)

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que durante este año 508 mil 891 personas concluyeron su Educación Básica a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA): 186 mil el nivel primaria y 322 mil 891 personas mayores de 15 años, la secundaria.

Destacó que, además, se alfabetizaron 189 mil 797 personas en todo el país. Al respecto, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, informó que este año y, por primera vez en la historia, el índice de analfabetismo se ubicó en 3.8 por ciento.

Señaló que este logro es resultado del trabajo conjunto entre la SEP, el INEA, las autoridades educativas estatales y las personas que, de manera voluntaria, participan en las tareas de alfabetización y combate al rezago educativo en México.

Subrayó que se continuará trabajando para reducir tres décimas adicionales este porcentaje y dejarlo en 3.5 por ciento en 2026, a fin de que la eliminación del analfabetismo en el país sea irreversible.

Delgado Carrillo reconoció el trabajo realizado en el estado de Chiapas, donde se concentró el 40 por ciento de las personas alfabetizadas, lo que contribuyó de manera significativa a la reducción del indicador nacional.

Comentó que se analiza una ruta para que, en 2026, médicas, médicos, enfermeras y enfermeros de las unidades rurales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de todo el país se sumen a las labores de alfabetización.

Se adelantó que existe un diálogo para que el INEA sea facultado para implementar el bachillerato, ya que alrededor de 25 millones de mexicanas y mexicanos mayores de 18 años no cuentan con estudios de nivel medio superior.