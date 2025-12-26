Infonavit soluciona deudas impagables: cómo saber si tu crédito aplica El Infonavit ha concluido la congelación de créditos impagados. Conoce si eres uno de los beneficiados (Unsplash y Infonavit)

El Infonavit ha concluido la congelación de créditos impagables, por lo que aquí te decimos cómo podrás conocer si eres uno de los beneficiados de estos cambios.

Desde noviembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió la orden para que se congelaran los saldos y mensualidades de 2 millones de créditos en Veces Salario Mínimo otorgados antes de 2013.

De acuerdo con el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, este lunes 22 de diciembre de 2025 concluyó la reestructuración de más de 4.8 millones de créditos.

Como resultado de esta restructuración, en algunos casos se realizó un descuento al saldo, se redujo la tasa de interés y/o la mensualidad, mientras que en otros, se descontó el total de la deuda, lo que provocó la liquidación de financiamientos.

Específicamente, del total de créditos:

238 mil obtuvieron el beneficio equivalente al pago total del adeudo que tenían.

obtuvieron el beneficio equivalente al pago total del adeudo que tenían. 1 millón 258 mil se reestructuraron con reducción de su saldo.

se reestructuraron con reducción de su saldo. 3 millones 360 mil recibieron reestructuras en sus créditos.

¿Cómo consultar si tu crédito Infonavit fue saldado?

Si deseas conocer si tu crédito fue uno de los beneficiarios del saldo congelado, Octavio Romero Oropeza informó que el Infonavit trabajará para que próximamente puedas consultar en su sitio web oficial la situación anterior de tu crédito, así como las nuevas condiciones de este.

Para acceder, únicamente será necesario tu nombre, Número de Seguridad Social (NSS) o Número de Crédito y de esta forma podrás conocer el nuevo estado de tu crédito hipotecario.

A pesar de que no se especificó alguna fecha para la publicación de la página de internet, Octavio Romero informó que buscarían que sucediera antes del 31 de diciembre.

¿Qué significan los “créditos impagables”?

Los “créditos impagables” hacen referencia a financiamientos que fueron otorgados antes del 2013 bajo el esquema de Veces Salario Mínimo (VSM) en el que los montos de pago incrementaban cada año.

Bajo esta modalidad, a pesar de que las personas continuaran pagando de manera constante, su deuda no disminuía.

“Aunque la gente pagara sus intereses y pagara su capital, el crédito seguía subiendo. Una verdadera injusticia, un acto de corrupción, una canallada para millones de familias que se esforzaban por pagar, pero no más no la veían venir. El crédito se hacía inalcanzable para poder pagar.” Fue lo expresado por Octavio Romero Oropeza sobre los créditos impagables.